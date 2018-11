Maltempo Italia sott'acqua. Portofino isolata. Zaia e Toti: stop mutui e tasse. Allagamenti a Palermo Portofino ancora isolata via terra. Difficoltà di circolazione in Veneto, a causa degli alberi caduti e in Sicilia dove si registrano numerosi allagamenti e strade chiuse. Il sindaco di Agrigento firma l'ordinanza che prevede, tra l'altro, l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali giardini pubblici, impianti sportivi all'aperto, aree giochi esterne e sottopassi. Ischia: frana muraglione a Casamicciola.

Condividi

Temporali, vento e ora anche la neve. L'Italia è ancora stretta nella morsa del maltempo, che nelle ultime ore ha causato altri 4 morti. Una nuova perturbazione porterà rovesci e venti di burrasca su gran parte del Paese. Da oggi allerta rossa sul Veneto e arancione su Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, Abruzzo, Molise e Sicilia. Ed è stato richiuso lo scolmatore che ha scaricato nel lago di Garda 350 metri cubi al secondo di acqua dall'Adige: Verona è salva dall'inondazione, ma nel bacino ci sono chiazze scure e tonnellate di fango.Che la situazione nella regione Veneto sia particolarmente difficile, a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, lo conferma anche il Governatore Luca Zaia: "Sulla montagna è come dopo un terremoto. Migliaia di ettari di bosco rasi al suolo, come se fosse passata una gigantesca motosega. Ci sono 160 mila utenze senza energia elettrica: l’Agordino, l’altopiano di Asiago, la zona ai piedi della Marmolada. È il cuore delle Dolomiti, sono luoghi amati e conosciuti, precipitati in uno scenario lunare. Ringrazio i volontari, che sono migliaia, la Lombardia, l’Emilia-Romagna e il governo, che ci stanno dando una mano"."Ho chiesto alle banche di non riscuotere adesso le rate dei mutui per le persone di queste zone, che hanno perso tutto. E di concedere finanziamenti straordinari. E ho scritto al premier Conte per chiedere di sospendere i pagamenti di imposte e bollette", aggiunge.Sospensione "delle tasse e dei mutui" per le famiglie e le imprese liguri colpite dal maltempo degli ultimi giorni, è la richiesta che arriva dal Presidente della Regione, Giovanni Toti. E aggiunge: "E' una delle priorità da inserire nell'ordinanza di protezione civile. Stiamo elaborando con il Governo in queste ore il riconoscimento dello stato di emergenza. Con il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli abbiamo fatto un accurato sopralluogo, le richieste che facciamo sono molto simili con quelle di tutti i territori colpiti dal maltempo".Portofino intanto resta isolata via terra dopo la chiusura - 'perchè pericoloso' - del sentiero di emergenza che era stato aperto per dare ai residenti del borgo una possibilità di collegamento con gli altri centri urbani dopo il crollo della strada che unisce il paese a Santa Margherita Ligure. Si può raggiungere solo via mare. Toti e l'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, faranno in mattinata un sopralluogo per fare il punto con il sindaco Matteo Viacava sulla strada da ricostruire e quella di emergenza da aprire sul monte con l'ausilio di unità del Genio militare dell'Esercito.Continua il maltempo a Palermo e provincia. In città si è allagata la rotonda Spadolini che collega via Ugo La Malfa a via Lanza di Scalea. La polizia municipale sta monitorando i sottopassi di via Belgio, viale Lazio e Calatafimi che si allagano molto velocemente. Poca affluenza nei cimiteri a causa del maltempo, oggi 2 novembre giornata di commemorazione dei defunti.Il fiume Sosio è esondato e le strade di Palazzo Adriano sono completamente allagate. Sul posto sono state inviate diverse squadre di vigili del fuoco di Corleone e Prizzi per soccorrere le persone con le case allagate. Intanto strade pericolose e invase dal fango sempre in provincia di Palermo. In particolare la Sp4 che collega Corleone a San Cipirrello e la Sp 4 bis che collega i paesi Camporeale e Roccamena sono piene di fango e molto pericolose da attraversare. L'Anas informa che sulla strada statale 189 "della Valle dei Platani" è stato riaperto in entrambe le direzioni il tratto compreso tra il km 7,900 e il km 8,200 a Lercara Friddi chiuso a causa di un allagamento. Il sindaco di Lercara, Luciano Marino - sui social - lancia l'allarme: "Non prendete lo scorrimento veloce in nessuna direzione".Il Sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha firmato l'ordinanza che prevede, tra l'altro, l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali giardini pubblici, impianti sportivi all'aperto, aree giochi esterne e sottopassi.Un grosso muro perimetrale di un albergo di via Principessa Margherita a Casamicciola (Napoli), è franato questa mattina a causa delle forti piogge. Pietre e terreno sono giunti fino alla centrale piazza Marina, che si trova a poca distanza e che è stata invasa da massi e detriti. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e carabinieri che hanno interdetto l'accesso alla strada.Poco distante si trova l'istituto tecnico per ragionieri e geometri 'E.Mattei', oggi chiuso per la commemorazione dei Defunti. Prima dell'alba sull'isola si è abbattuto un forte temporale e poco dopo le 6 il muro di contenimento è franato. Secondo una prima stima tecnica - fornita dagli operatori accorsi sul posto - sarebbero 300/400 i metri cubi di materiale franato. A rischio alcune attività commerciali della zona.