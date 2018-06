Montalto Dora Ivrea, due giovani richiedenti asilo annegano nel lago Pistono Avevano 25 e 32 anni e sono morti nel tentativo di recuperare un pallone finito in acqua

Il lago Pistono

Giocavano con altri amici sulle rive del lago. Il pallone è finito in acqua e per recuperarlo si sono immersi senza riuscire più a tornare a riva. Sono morti così, in un tragico incidente nel lago Pistono a Montalto Dora, vicino Ivrea, due giovani richiedenti asilo di 25 e 32 anni, rispettivamente di Ghana e Costa d'Avorio.A dare l'allarme alcuni villeggianti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono subito intervenuti i vigiili del fuoco che hanno iniziato le ricerche e poi recuperato i corpi delle due vittime.