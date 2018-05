La "confessione" davanti ai magistrati Izzo, il 'mostro' del Circeo: uccidemmo anche una ragazza veneta. La procura: è Rossella Corazzin C'è un riscontro che unisce la testimonianza di una donna, che vide la 17enne di Belluno a bordo di una jeep il giorno della scomparsa e le dichiarazioni fatte da Izzo, in due occasioni, alla procura di Belluno. La ragazza, sparita il 21 agosto 1975 nei boschi del Cadore, fu sequestrata dalla banda di criminali romani in vacanza e portata sul lago Trasimeno. Lì sarebbe stata violentata dal branco e uccisa

Si riapre la tragica vicenda della scomparsa di una ragazza 43 anni fa, un caso dai contorni mai chiariti. Angelo Izzo, uno dei 'mostri' del Circeo, condannato a due ergastoli, ha riferito ai magistrati che Rossella Corazzin, la 17enne friulana sparita il 21 agosto 1975 nei boschi in Cadore, fu seguita dalla banda di criminali romani in vacanza, poi sequestrata e portata sul lago Trasimeno. Lì sarebbe stata violentata dal branco e uccisa. Il fascicolo con le dichiarazioni di Izzo è finito sul tavolo del procuratore di Belluno Paolo Luca, che poi lo ha trasmesso a Perugia.

Riscontro sul fuoristrada

C'è un riscontro che unisce la testimonianza di una donna, che vide Rossella Corazzin a bordo di una jeep il giorno della scomparsa e le dichiarazioni fatte da Izzo, in due occasioni, all'ex Procuratore di Belluno, Francesco Saverio Pavone: la ragazza fu rapita su una Land Rover. E' questa - apprende l'Ansa da fonti bene informate - una delle 'coincidenze' emerse dalle indagini sull'omicidio, che la Procura di Belluno trasmise a Perugia e che poi furono archiviate circa due anni fa.



Francesco Saverio Pavone interrogò Angelo Izzo, facendo portare l'ergastolano a Belluno, in due occasioni: nell'agosto 2016 e nel dicembre dello stesso anno. In mezzo, nell'autunno del 2016, Izzo fu ascoltato anche dai pm di Roma, Albamonte e Prestipino, raccontando tutta una serie di episodi di violenze a suo dire ascrivibili alla banda del Circeo. In un passaggio, breve, di quei verbali tornò a parlare anche della ragazza di 17 anni rapita nel '75 nei boschi del Cadore, e poi, disse, stuprata e uccisa da lui e dai suoi amici in una villa sul Lago Trasimeno. Alcuni elementi forniti da Izzo nei due interrogatori con Pavone, e successivamente in quello con i Pm di Piazzale Clodio, avrebbero riscontri e 'coincidenze' con gli spunti investigativi allegati ai vecchi fascicoli sul caso Corazzin, aperti a Belluno (e archiviati) prima nel 1975 e poi nel 2003, dall'allora Pm Raffaele Massaro.



Rossella prigioniera per 2-3 settimane

Un altro degli elementi che compaiono nelle carte già trasmesse nel 2016 dalla Procura di Belluno a quella di Perugia, e qui archiviate, la Corazzin sarebbe stata tenuta prigioniera due-tre settimane nella villa sul Lago Trasimeno, dove fu violentata e poi uccisa. La circostanza che il gruppo criminale di cui faceva parte Izzo fosse presente in quegli anni in Cadore - il 'mostro del Circeo' ha detto che si trovavano in vacanza - ha un ulteriore riscontro nel fatto che la famiglia di Gianni Guido aveva una villa a Cortina d'Ampezzo, poco lontano da Tai di Cadore.



Ex Procuratore: per Izzo Rossella subì un rito

Angelo Rizzo raccontò inoltre all'allora procuratore Francesco Saverio Pavone, nei due interrogatori del 2016, il rapimento, le sevizie e l'assassinio della 17enne pordenonese. Gli atti, scrive il Corriere della Sera, furono inviati ai magistrati di Perugia perché l'omicidio sarebbe avvenuto in Umbria, in una villa sul lago Trasimeno. La procura lo scorso anno archiviò senza trovare conferme alla ricostruzione. A Tai (Belluno) Andrea Ghira e alcuni amici, secondo le dichiarazioni di Izzo, fecero una sosta e notarono Rossella: la caricarono in auto e la portarono prima in un casale a Riccione e poi nell'abitazione sul lago. "Non partecipai al sequestro, mi trovavo a Positano" sostiene Izzo. "Sostenne che le fecero una specie di rito" ricorda Pavone. Avrebbero abusato di lei per poi ucciderla. Su quest'ultimo punto Izzo non fornisce indicazioni precise perché, sostiene, non avrebbe preso parte all'omicidio. Il magistrato, oggi in pensione, delegò alla Dia di Padova alcuni accertamenti. "Mi parve sincero - rileva - ed effettivamente trovammo dei riscontri: sapeva dettagli che poteva aver appreso solo da chi aveva direttamente partecipato ai fatti".



Il legale di Izzo: me ne aveva già parlato, c'era anche Ghira

E ora parla anche l'avvocato del pluriomicida. "In passato Angelo Izzo, che ho visto anche di recente, mi ha raccontato della vicenda di Rossella Corazzin, e mi ha detto che con lui c'erano altre persone come Andrea Ghira. Fu la stessa dinamica dei fatti del Circeo solo che quella volta andò bene a quei ragazzi perché riuscirono a non farsi scoprire", dice l'avvocato Rolando Iorio. "Izzo aveva già fatto dichiarazioni non solo su questo fatto orrendo ma anche su altri, ma a volte non è stato creduto oppure sono mancati i riscontri. Questa volta ci siamo imbattuti in una Procura desiderosa di disvelare il mistero di questa ragazza: Izzo del resto ha riferito particolari che poteva conoscere solo chi era presente ai fatti".



La scomparsa di Rossella Corazzin

Rossella Corazzin era nata a San Vito al Tagliamento (Pordenone). Studiava al liceo classico. Il 21 agosto 1975 scomparve nei boschi di Tai di Cadore mentre era in vacanza con la famiglia: si allontanò da sola da casa per una passeggiata verso il monte Zucco, portando con sé una macchina fotografica e un libro e sparì nel nulla. Le indagini seguirono per qualche giorno l'ipotesi di una "fuga" volontaria, ma la pista si rivelò poi inconsistente e la vicenda rimase un giallo. Nel 2003 la procura di Belluno riaprì l'inchiesta. Solo nel 2010 il Tribunale di Pordenone l'ha dichiarata legalmente morta.



Il massacro del Circeo

L'episodio precede di un mese il massacro del Circeo, avvenuto la notte tra il 29 e il 30 settembre 1975, quando Izzo, Andrea Ghira e Gianni Guido picchiarono, violentarono e annegarono una studentessa di 19 anni, Rosaria Lopez, e ridussero in fin di vita una sua amica di appena 17 anni, Donatella Colasanti, che riuscì a salvarsi solo facendosi credere morta.



Gli altri omicidi di Izzo

Trent'anni dopo, nel 2005, Izzo si rese responsabile di altri due omicidi: quello di Maria Carmela Limucciano e Valentina Maiorano, rispettivamente moglie e figlia di Giovanni Maiorano, esponente della Sacra Corona Unita. Izzo, divenuto amico del boss in carcere a Palermo, si era conquistato la fiducia delle due donne, e, non appena ottenuto dai giudici il permesso di uscire dal carcere, le uccise e le seppellì in una villetta a Ferrazzano.



Condannato a due ergastoli

Angelo Izzo sta scontando due ergastoli nel carcere di Velletri.



Il Pm: Izzo non ha fatto il nome, ma è lei

"Nelle dichiarazioni sulle altre violenze del gruppo rese ai pm di Roma e che mi sono state trasmesse, Angelo Izzo ha dedicato poche parole, vaghe, alla vicenda di questa ragazza, Rossella Corazzin, ma ha dato riferimenti sulla data della scomparsa e luogo dell'uccisione, da far ritenere che sia effettivamente lei", dice all'ANSA il Procuratore di Belluno, Paolo Luca, che ha trasmesso per competenza a Perugia il fascicolo sul caso della 17enne avuto da Roma.



Il difensore di Gianni Guido: parole Izzo non vere

"È una notizia priva di qualsiasi fondamento. Quello che racconta Angelo Izzo va sempre preso con le molle perché in passato ha dimostrato di essere una persona non coerente e lineare". Così l'avvocato Massimo Ciardullo, storico difensore di Gianni Guido, uno dei massacratori del Circeo tornato libero dopo avere scontato la pena, commenta quanto affermato da Izzo in merito al rapimento e alla uccisione di Rossella Corazzin. "Non so nulla di questa vicenda", conclude il penalista.