I bianconeri mancano il nono successo consecutivo Ronaldo non basta, il Genoa ferma la Juventus sull'1-1 Si ferma a otto la striscia di vittorie di fila della Juventus, bloccata sull'1-1 dal Genoa all'Allianz Stadium nell'anticipo della nona giornata di Serie A. Alla rete di Ronaldo nel primo tempo risponde Bessa nella ripresa

All’Allianz Stadium colpo del Genoa che esce indenne trovando un prezioso pareggio per 1-1 in casa della Juventus. Per i grifoni primo pareggio stagionale, per la Juventus fallito l’obiettivo della nona vittoria consecutiva.Allegri concede un turno di riposo a Chiellini, in difesa spazio a Benatia. In avanti il tridente con Mandzukic, Cristiano Ronaldo e Cuadrado. Dybala e Douglas Costa partono dalla panchina. Juric si affida al duo offensivo Piatek-Kouamé. Sandro in regia, Bessa e Romulo ai lati. Difesa a tre con il Romero centrale, Pedro Pereira e Lazovic sull’esterno. Al 18’ tiro di Cancelo deviato da un difensore, Radu tenta l’ uscita, Cristiano Ronaldo insacca da vicino. Tre minuti prima CR7, servito da Cuadrado, aveva colpito il palo. Al 23’ Ronaldo ci riprova, ma Radu è pronto. Nella ripresa il Genoa prende coraggio: al 53’ destro insidioso da fuori area di Piatek: Szczesny si salva in corner. Al 56’ ancora Piatek di testa la manda fuori di poco. Al 59’ Allegri fa entrare Douglas Costa per Cuadrado. Gli sforzi genoani sono premiati da Bessa che servito da Kouame al 67’ insacca di testa il gol del pari. Al 71’ sostituzione bianconera: esce Matuidi, entra Dybala che al 76’ ci prova dall’interno dell’area, ma il tiro è fuori misura. Allegri tenta anche la carta Bernardeschi che rileva Mandzukic all’81’. I bianconeri premono e Juric mette dentro l’esperto Pandev per Kuome (85’). La Juventus prova a forzare, ma il Genoa tiene e porta a casa un risultato di prestigio.