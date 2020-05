Marcianise (Ce) Jabil. Catalfo: "Licenziamenti nulli, percorso per ricollocare dipendenti" Prosegue confronto al tavolo che è iniziato alle 16 sulla vertenza Jabil.

Obiettivo: consentire continuità occupazionale dei 190 lavoratori

di Tiziana Di Giovannandrea Il terzo tavolo su Jabil è ripreso per trovare una rapida soluzione che consenta la continuità occupazionale dei 190 lavoratori dello stabilimento di Marcianise, in provincia di Caserta.Il ministro del Lavoro,parlando della vertenza Jabil, la multinazionale americana che ha annunciato i 190 licenziamenti a partire da oggi, ribadisce come già annunciato alla fine del primo tavolo di confronto tenutosi sabato 23 maggio: "Sia il decreto Cura Italia che il decreto Rilancio bloccano le procedure di licenziamento fino al 17 agosto. Quindi se dovesse avvenire il licenziamento sarebbe assolutamente nullo e il lavoratore avrebbe diritto alla reintegra".In queste ore è in svolgimento il terzo incontro di trattativa con le parti sindacali e la società americana - che opera nel settore della produzione di componenti e circuiti elettronici per i produttori mondiali di hi-tech, con 120 stabilimenti e 200 mila dipendenti in tutto il mondo, - dopo il secondo tavolo fiume tenutosi ieri, durato oltre 6 ore, nonostante la giornata festiva.La titolare del Dicastero del Lavoro Catalfo ha aggiunto che nell'attuale incontro: "Stiamo cercando di fermare i licenziamenti e soprattutto di lavorare a un percorso di ricollocazione dei lavoratori presso altre aziende che si sono offerte" ha dichiarato il ministro durante un'intervista a Sky Tg24.Il ministro per il Sud,, ai microfoni di Rai News 24, considera i licenziamenti della multinazionale Jabil illegittimi: "Ricordo bene quei cancelli, ci sono stato insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti. Quei licenziamenti sono semplicemente illegittimi".Il confronto tra le parti di ieri si è svolto, con la mediazione dei due dicasteri coinvolti, Lavoro e Sviluppo economico rappresentati dal Ministro Nunzia Catalfo e dalla Sottosegretaria, e dell'assessore regionale al Lavoro della Campania,, per trovare una rapida soluzione per i 190 lavoratori dello stabilimento Jabil.