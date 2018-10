Il caso del giornalista dissidente Individuato nel consolato di Istanbul luogo esatto in cui è stato torturato e ucciso Jamal Khashoggi Gli investigatori di Ankara hanno usato le registrazioni audio del presunto omicidio di Khashoggi per guidare le loro indagini e hanno anche confermato che l'esperto forense Salah Muhammed al-Tubaigy ha iniziato a sezionare il cadavere del giornalista immediatamente dopo la sua uccisione. In bilico la posizione del principe ereditario bin Sultan

Emergono nuovi raccapriccianti dettagli sulla sparizione del giornalista e dissidente saudita, Jamal khashoggi.Gli investigatori turchi sono giunti all'individuazione del luogo esatto, all'interno del consolato di Riad a Istanbul, in cui il giornalista sarebbe stato ucciso. Lo riferisce l'emittente al-Jazeera citando proprie fonti turche.Secondo una fonte delle forze di sicurezza turche ad Al Jazeera, la stanza nel consolato saudita a Istanbul, dove venne ucciso e fatto a pezzi il giornalista dissidente Jamal Khashoggi, era stata allestita in anticipo.Il reporter, secondo quanto riporta la rete qatarina, "e' stato aggredito subito dopo aver messo piede nell'ufficio del console".Emergono inoltre ulteriori dettagli sull'orrore: "E' stato fatto a pezzi, subito dopo essere stato ucciso, dal medico legale Salah al Tubaigy. Le parti del corpo venivano impacchettate nella plastica da alcuni membri del commando. L'operazione e' durata 15 minuti".Uno scandalo che sta facendo tremare il trono di Riad. Il sovrano saudita Salman bin Abdulaziz starebbe pensando a ridimensionare i poteri concessi a suo figlio e erede al trono Mohammed bin Salman, noto per i media anche come MBS. È ancora una volta la tv panaraba al Jazeera a rivelarlo, citando fonti della famiglia reale saudita.La decisione che starebbe per prendere il re sarebbe legata alle accuse di un diretto coinvolgimento di MBS, nel presunto assassinio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, scomparso lo scorso 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato del suo Paese a Istanbul."Il re ha iniziato a valutare le prerogative concesse a suo figlio e erede al trono Mohammed", ha detto la fonte citata dall'emittente qatariota. Secondo questa fonte "l'intervento del sovrano riflette le crescenti preoccupazioni espresse dai membri del Consiglio dello Shura (organo che nomina il re) circa l'adeguatezza di MBS a gestire il potere".Due giorni fa il quotidiano francese Le Figaro, citando una fonte diplomatica a Parigi e una a Riad, ha rivelato che sempre in relazione al caso Khashoggi, "Il Consiglio della Shura", un comitato di saggi della famiglia reale si sta riunendo da giorni nella massima discrezione "per designare un secondo erede al trono" senza precisare tuttavia se la nomina del secondo erede sarebbe per sostituire MBS immediatamente o semplicemente tenere il secondo erede come riserva nel caso in cui MBS venisse esautorato dal suo ruolo attuale.