Jet russo abbattuto per errore da Siria, 14 vittime, alta tensione Mosca-Israele: "Usato come scudo"

L'ambasciatore israeliano in Russia è stato convocato al ministero degli Esteri in seguito all'incidente che ha provocato l'abbattimento dell'aereo IL-20 dell'aviazione russa nei cieli della Siria. Lo riporta laTass.''Israele esprime dolore per la morte dei membri dell'equipaggio dell'aereo russo abbattuto la scorsa notte dal fuoco dell'antiarea siriana''. Lo afferma un comunicato del portavoce militare israeliano. ''Israele considera il regime di Assad, le cui forze armate hanno abbattuto l'aereo, pienamente responsabili dell'incidente. Israele considera inoltre coinvolti nello sfortunato incidente anche l'Iran e l'organizzazione terroristica Hezbollah''.''La scorsa notte - prosegue il portavoce militare - aerei da combattimento israeliani hanno colpito una struttura delle forze armate siriane dalla quale sistemi per la produzione di armi letali ed accurate stavano per essere trasferiti per conto dell'Iran agli Hezbollah in Libano. Quelle armi avevano l'intento di colpire Israele e rappresentavano una minaccia intollerabile per noi''.Dopo aver ricordato che Israele e Russia hanno messo a punto un sistema gia' collaudato per evitare di colpirsi a vicenda, il portavoce ha aggiunto che quel sistema ''era in uso anche la scorsa notte'. Dall'inchiesta preliminare è emerso, secondo il portavoce, che l'aereo russo è stato abbattuto da un fuoco dell' antiarea siriana ''abbondante ed impreciso''. Rispondendo implicitamente alle critiche di Mosca il portavoce ha aggiunto: ''Quando l'esercito siriano ha sparato i missili che hanno colpito l'aereo russo, gli aerei israeliani erano già rientratinel nostro spazio aereo''.Il portavoce ha aggiunto che ''durante il nostro attacco all'obiettivo di Latakya (Siria) l'aereo russo che è stato colpito non era nell'area della operazione''. ''Israele - ha concluso - condividerà col governo russo tutte le informazioni rilevanti per riesaminare l'incidente e stabilire i fatti dell'inchiesta''.Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che alle 23.00 di lunedì sera ora di Mosca - le 22.00 in Italia - si sono interrotte le comunicazioni con l'equipaggio dell'aereo di ricognizione IL-20 mentre si trovava in fase di atterraggio verso la base russa di Khmeimim, situata in Siria nella provincia di Latakia.Il velivolo in quel momento si trovava a circa 35 chilometri dalla costa. Il ministero ha lanciato immediatamente una missione di soccorso, inviando otto navi nel luogo in cui si erano perse le tracce dell'aereo.Sulle prime Mosca ha puntato il dito contro la fregata francese Auvergne, che si trovava nell'area, rivelando di aver rilevato attraverso i radar un lancio di missili dalla nave. Il ministero ha comunque aggiunto che nella zona si trovavano anche quattro F-16 dell'aviazione israeliana.Nel corso della notte è emerso che i jet d'Israele hanno attaccato alcuni obiettivi locati nel territorio di Latakia, attivando le difese antiaeree siriane, dotati di sistemi missilistici di fabbricazione russa S-200, che avrebbero intercettato i razzi israeliani. Parigi, dal canto suo, ha negato ogni coinvolgimento nell'azione.In mattinata Mosca ha rivelato che gli F-16 israeliani hanno usato l'IL-20 come "scudo protettivo", sfruttando la maggiore impronta radar del velivolo russo, che di fatto ha attirato su di sé gli intercettori degli S-200. Una condotta che Mosca ha definito come "un atto ostile" da parte dell'aviazione israeliana addossando la responsabilità dell'incidente - costato la vita a 14 militari russi - "unicamente" sullo Stato ebraico.Alle 11.15 di martedì il ministero della Difesa ha annunciato che le navi della marina Militare hanno individuato i detriti dell'aereo e hanno recuperato frammenti dei corpi nonché alcuni effetti personali dei deceduti.