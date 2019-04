Serie A, trentatreesima giornata Clamoroso tonfo della Lazio, crolla la Samp, il Toro insiste Cagliari e Spal ormai salve Europa più lontana per i biancocelesti, ko all'Olimpico col Chievo retrocesso (1-2), e per i blucerchiati affondati dal Bologna al Dall'Ara (3-0). I granata passano al 'Ferraris' e restano in alta quota. Empoli nei guai, l'Udinese si salva nel finale col Sassuolo. Frosinone ai titoli di coda:

L’incredibile succede all’Olimpico con la Lazio che viene battuta in casa dal Chievo già retrocesso in serie B (1-2). Un colpo pesantissimo in chiave Champions per la squadra di Simone Inzaghi che vede complicarsi anche la corsa ad un posto in Europa League, dato che viene scavalcata anche dal Torino vittorioso in casa del Genoa (0-1). L’episodio decisivo del match di Roma avviene al 34’: Milinkovic-Savic subisce un ripetuto fallo da parte di Stepinski, poi colpisce l’avversario con un calcio nel sedere proprio davanti agli occhi dell’arbitro Chiffi che non può far altro che estrarre il cartellino rosso. Biancocelesti in 10. E nella ripresa arriva l’incredibile uno-due del Chievo a segno con una bella azione personale del giovane Vignato (49’) e un colpo di testa di Hetemaj (51’). C’è la reazione della Lazio che, nonostante l’inferiorità numerica, attacca e accorcia le distanze grazie ad una caparbia azione ‘rugbistica’ di Caicedo: 1-2 (67’). Occasioni da una parte e dall’altra, ma finisce con la festa dei giocatori di Di Carlo assieme ai sostenitori giunti nella Capitale.A Marassi riparte il Toro che, reduce da due pareggi, sbanca Genova sponda rossoblù grazie al gol di un ex, Ansaldi. Granata ora al sesto posto davanti alla Lazio: agganciata l’Atalanta (che gioca a Pasquetta al San Paolo con il Napoli) a quota 53 punti, ad una lunghezza dalla Roma (stasera a San Siro con l’Inter) e a tre dal 4° posto del Milan. Bella l’azione della squadra di Mazzarri in occasione del gol: Baselli serve in area Berenguer che serve un gran pallone all’accorrente Ansaldi, il potente destro dell’argentino fredda Radu (58’).Salvezza molto più vicina per il Bologna di Mihajlovic che al Dall’Ara schianta la Samp che, forse, alza bandiera bianca nella corsa ad una piazza in Europa. Rossoblù scavalcano l’Udinese e agganciano il Genoa al quint’ultimo posto. Match sbloccato al 28’: punizione di Pulgar sulla traversa, il portiere Audero si rialza e prova a rinviare, il pallone finisce sulla gamba di Tonali che infila la sua porta. Raddoppia al 69’ lo stesso Pulgar che stavolta infila il ‘sette’ su punizione. Il tris lo firma Orsolini con una mezza girata, ma, anche stavolta, c’è la complicità di Audero in giornata no (83’).Sette punti nelle ultime tre gare: è lo scatto definitivo del Cagliari verso la salvezza, praticamente raggiunta (+11 sull’Empoli) dopo il successo di misura sul Frosinone penultimo, che sta invece per salutare la Serie A (-9 dalla quart’ultima piazza). Alla ‘Sardegna Arena’ decide al 27’ un rigore di Joao Pedro, concesso da Abisso per un fallo di Zampano su Ionita. I ciociari non demeritano, ma la vittoria dei padroni di casa – vicinissimi al raddoppio con Faragò e Pavoletti – è senza macchia. Gara comunque con pochi brividi e massimo risultato col minimo sforzo per gli uomini di Maran.Altra giornata a tinte forti per la Spal, che dopo il clamoroso 2-1 alla Juve di sette giorni fa si ripete al ‘Castellani’, espugnato per 2-4, e con 38 punti in classifica vede ormai lo striscione del traguardo in fondo al viale. Colpo durissimo per l’Empoli di Andreazzoli, terz’ultimo, che con questa sconfitta rotola a -4 dall’Udinese: per evitare la retrocessione servirà un grande finale di stagione e potrebbe anche non bastare. Illusorio il vantaggio firmato di testa al 22’ dal bomber Caputo: gli estensi restano sul pezzo e rimontano con il rigore di Petagna al 38’ – concesso da Rocchi dopo aver consultato il Var – e il tuffo aereo di Floccari prima del riposo (44’). Traorè in avvio ripresa ‘rianima’ i toscani (47’), ma al 60’ Petagna (doppietta e 14° gol stagionale) fulmina dal limite Dragowski e Antenucci all’88’ cala il poker con un missile sotto l’incrocio, regalando a Semplici altri tre punti d’oro massiccio.Reduce dalla doppia sconfitta all’Olimpico con Roma e Lazio, alla ‘Dacia Arena’ l’Udinese cercava col Sassuolo tre punti per staccarsi dalla zona pericolo e invece ne trova solo uno, rimontando i neroverdi solo in extremis (80’) grazie ad un autogol di Lirola. Ospiti avanti con il mancino di Sensi nel primo tempo (31’), complice un gravissimo errore di Troost-Ekong, e vicini allo 0-2 con Berardi. La squadra di Tudor si scuote però nel finale – clamoroso al 76’ il salvataggio di Demiral sulla conclusione a botta sicura di De Paul – e alla fine conquista un meritato pareggio. Buone notizie comunque per Tudor arrivano dalla Toscana, con l’Empoli terz’ultimo ko in casa e ora a -4. La lotta per non retrocedere è tutt’altro che finita, ma a cinque turni dalla fine il vantaggio è certamente significativo.