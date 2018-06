SPETTACOLO

2018/06/06 20:06

Pallido e magrissimo Fan tranquilli! Johnny Depp sta bene: il dimagrimento è per un film L'attore ha fatto preoccupare i suoi fan in mezzo mondo per alcune foto in cui appare molto dimagrito ed emaciato. Il motivo del dimagrimento dipende dal ruolo interpretato nel film 'Richard says Goodbye'

Accordo di divorzio raggiunto tra Johnny Depp e Amber Heard: a lei 7 milioni

Accordo di divorzio raggiunto tra Johnny Depp e Amber Heard: a lei 7 milioni Johnny Depp si taglia un dito e scrive insulti alla ex con il sangue

Johnny Depp si taglia un dito e scrive insulti alla ex con il sangue Urla e calci di Johnny Depp nel video girato dall'ex Amber Heard

Urla e calci di Johnny Depp nel video girato dall'ex Amber Heard Johnny Depp acquista una villa a Vacallo, in Canton Ticino

Johnny Depp acquista una villa a Vacallo, in Canton Ticino #Venezia72: il Lido in delirio, arriva Johnny Depp

#Venezia72: il Lido in delirio, arriva Johnny Depp La moglie di Johnny Depp sotto accusa: avrebbe introdotto illegalmente dei cani in Australia

La moglie di Johnny Depp sotto accusa: avrebbe introdotto illegalmente dei cani in Australia L’Australia condanna a morte Pistol e Boo, i cani di Johnny Depp Condividi di Tiziana Di Giovannandrea Nei giorni scorsi i fan di mezzo mondo di Johnny Depp erano entrati in fibrillazione dopo che alcune fotografie del bell'attore, che si trovava a Mosca per un tour con la sua band di rock Hollywood Vampires, erano state postate da alcune sue fan.



Le foto mostravano un Johnny Depp quasi irriconoscibile, smagritissimo, pallido, emaciato. Senza la sua folta e fluente chioma, senza barba e pizzetto, senza il suo fisico scolpito. Le immagini erano state pubblicate da fan russe durante la sua visita al Museo Majakovskij (scrittore che è tra le passioni letterarie della star assieme a Dostoevskij) e subito tutti avevano pensato che stesse male, che le preoccupazioni della sua turbolenta vita lo stessero sopraffacendo. Nessun commento, d'altro canto, c'era stato da parte del suo séguito alimentando ancor di più le illazioni sulle cattive condizioni della sua salute.



Falso allarme. Non è così. L’attore “è in salute”. Lo ha confermato People. La sua trasformazione fisica è dovuta al ruolo del suo ultimo film, Richard Says Goodbye, in cui la stella dei Pirati dei Caraibi interpreta un professore universitario a cui viene diagnosticato un tumore in fase terminale e che, proprio per questo, decide di cambiare radicalmente la sua vita.



Tutti comunque lo potranno vedere di persona constatando il buon stato della sua salute direttamente in Italia.



Il celebre attore hollywoodiano infatti sarà in tour e suonerà con il suo gruppo musicale rock Hollywood Vampires insieme ad Alice Cooper ed al leggendario chitarrista degli Aerosmith Joe Perry il 7 luglio al Summer Festival di Lucca e l'8 luglio presso la Cavea dell'Auditorium - Parco della Musica di Roma nell'ambito della manifestazione 'Rock in Roma' che festeggia il traguardo dei 10 anni. di Tiziana Di Giovannandrea Nei giorni scorsi i fan di mezzo mondo di Johnny Depp erano entrati in fibrillazione dopo che alcune fotografie del bell'attore, che si trovava a Mosca per un tour con la sua band di rock, erano state postate da alcune sue fan.Le foto mostravano un Johnny Depp quasi irriconoscibile, smagritissimo, pallido, emaciato. Senza la sua folta e fluente chioma, senza barba e pizzetto, senza il suo fisico scolpito. Le immagini erano state pubblicate da fan russe durante la sua visita al Museo Majakovskij (scrittore che è tra le passioni letterarie della star assieme a Dostoevskij) e subito tutti avevano pensato che stesse male, che le preoccupazioni della sua turbolenta vita lo stessero sopraffacendo. Nessun commento, d'altro canto, c'era stato da parte del suo séguito alimentando ancor di più le illazioni sulle cattive condizioni della sua salute.. Non è così. L’attore “è in salute”. Lo ha confermato People. La sua trasformazione fisica è dovuta al ruolo del suo ultimo film, Richard Says Goodbye, in cui la stella dei Pirati dei Caraibi interpreta un professore universitario a cui viene diagnosticato un tumore in fase terminale e che, proprio per questo, decide di cambiare radicalmente la sua vita.Tutti comunque lo potranno vedere di persona constatando il buon stato della sua salute direttamente in Italia.Il celebre attore hollywoodiano infatti sarà in tour e suonerà con il suo gruppo musicale rock Hollywood Vampires insieme aded al leggendario chitarrista degli Aerosmithil 7 luglio al Summer Festival di Lucca e l'8 luglio presso la Cavea dell'Auditorium - Parco della Musica di Roma nell'ambito della manifestazione '' che festeggia il traguardo dei 10 anni.

Condividi