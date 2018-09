Strasburgo Juncker: allibito dai continui attacchi di Salvini

"Sono del tutto allibito dai continui attacchi di almeno uno dei due vicepremier italiani e dalla retorica" politica di "parte della coalizione de lgoverno". Lo ha affermato il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker incontrando oggi a Strasburgo la stampa internazionale, citando poi il nome di Matteo Salvini."Salvini ha affermato che in campagna elettorale ogni volta che apro bocca, lui guadagna voti. Io non voglio essere utile a lui,ma utile all'Italia", ha aggiunto. "Con il premier Conte, il mio amico Giuseppe, non ho problemi".