Commissione europea Juncker: "L'Italia non è la Grecia, ma è in una situazione difficile. Rispetti i patti" L'intervista al quotidiano austriaco Der Standard: "L'euro sarebbe in pericolo se tutti chiedessero regole speciali, per non rispettare gli accordi precedenti nel contesto del coordinamento delle politiche economiche e di bilancio"

"Non ho paragonato l'Italia alla Grecia", ma certamente "l'Italia si trova in una situazione difficile". "Non spetta alla commissione" entrare nel merito delle misure inserite in manovra come la flat tax o il reddito di cittadinanza ma "spetta ai politici italiani impostare misure che consentano all'Italia di rimanere entro gli obiettivi di bilancio concordati". Lo afferma il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in un'intervista al quotidiano austriaco Der Standard ribadendo che "l'euro sarebbe in pericolo se tutti chiedessero regole speciali, per non rispettare gli accordi precedenti nel contesto del coordinamento delle politiche economiche e di bilancio"."Il governo italiano dovrà presentare il proprio bilancio alla Commissione entro il 15 ottobre: valuteremo, valuteremo e, se necessario, proporremo modifiche sine ira et studio": così il presidente della Commissione europea."Non ho sentito cosa ha detto, l'ho solo letto. Queste cose non le prendo neanche in considerazione. Il fatto che due vicepremier italiani si esprimano in modo estremamente sboccato sulla Ue fa capire tante cose", afferma Juncker rispondendo - nell'intervista a Der Standard - alle parole di Matteo Salvini che aveva detto di voler parlare solo con "persone sobrie". "Che il vicecancelliere austriaco Strache ora dica di essere amico di Salvini mi sorprende, ma non troppo. Non possiamo scegliere i parenti, gli amici invece sì".