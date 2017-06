A Cardiff sfuma il sogno Champions dei bianconeri Il Real Madrid travolge la Juventus 4-1. Spagnoli campioni due anni di seguito Real in vantaggio al 20' del primo tempo con Ronaldo. Sette minuti dopo il pareggio della Juventus con Mandzukic. Nella ripresa, segnano Casemiro al 16' e Ronaldo al 19', infine al 90' il Real allunga a 4 con Asensio e chiude la partita. Panico a Torino a Piazza San Carlo gremita di tifosi davanti ai maxischermi: alcune persone sono rimaste ferite nel fuggi fuggi generale, forse provocato da un petardo o da un falso allarme

Champions ultimo atto. In campo al Millennium Stadium di Cardiff, il real Madrid travolge la Juventus 4 a 1 e si conferma campione della massima manifestazione europea per il secondo anno consecutivo.Cristiano Ronaldo in gol, e il Real Madrid è in vantaggio per 1-0 sulla Juventus al 20' del primotempo.Il pareggio della Juventus arriva 7 minuti dopo con Mario Mandzukic, in gol al 27'.Real Madrid di nuovo in vantaggio sulla Juventus: Casemiro segna il 2-1 al 16' del secondo con un tiro da fuori area deviato da Khedira.Il Real Madrid si è portato sul 3-1 al 19' della ripresa. A segno ancora Cristiano Ronaldo, per la doppietta personale, su cross dalla destra di Modric.Panico e fuggi fuggi, intanto, a Piazza San Carlo a Torino, dove migliaia di persone sono riunite davanti ai maxischermi per seguire la finale. Qualcosa ha spaventato i tifosi bianconeri provocando una fuga disordinata dalla piazza. Alcune persone sono rimaste ferite. Non è chiaro che cosa abbia scatenato la paura della gente, forse un petardo o un falso allarme. Molti sono rimasti travolti dalla calca. Sul posto le forze dell'ordine e ambulanze per i soccorsi