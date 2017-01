Serie A, ventesima giornata La Fiorentina stende 2-1 la Juve Il campionato è ancora 'vivo' Match splendido e intenso al 'Franchi', vinto con merito dai viola con le reti di Kalinic e Badelj. Per i bianconeri accorcia Higuain, Dybala nel finale si divora la chance del pari. Gode la Roma, a -1 dalla capolista

di Gianluca Luceri Notte ruggente della Fiorentina, che infligge alla Juve capolista il quarto ko stagionale (tutte fuori casa le sconfitte dei bianconeri): al ‘Franchi’ finisce 2-1 un match di straordinaria intensità. Campionato più aperto che mai, con la Roma a -1 e il Napoli a -4, anche se la squadra di Allegri ha sempre una partita da recuperare (l’8 febbraio a Crotone).Cuore, gambe e tecnica: è un primo tempo a tinte forti quello della Fiorentina, che inizia con il piede sull’acceleratore e costruisce tre palle-gol in appena quattro minuti. Le prime due portano la firma di Matias Vecino, che all’8’ ci prova dal limite costringendo Buffon a distendersi e al 10’ centra da pochi passi un legno clamoroso (incrocio dei pali esterno). Un minuto dopo è Chiesa, in area da posizione leggermente defilata, ad impegnare severamente Buffon, che salva la baracca. Ma nulla può, al 37’, il portierone bianconero sul diagonale vincente di Kalinic, innescato ottimamente sulla corsa da Bernardeschi. Partita sul filo dei nervi, qualche scontro un po’ sopra le righe, e Juve (opaca) che crea l’unico pericolo poco prima dell’intervallo (45’): sul cross dalla sinistra di Alex Sandro, decisiva la murata di Maxi Oliveira (con la coscia) sul tiro a botta sicura di Higuain.Fuochi d’artificio in avvio ripresa. Pronti, via e Buffon mette un’altra pezza decisiva, negando il 2-0 ad un onnipresente Kalinic (assist Chiesa). Raddoppio che arriva al 54’: finisce incredibilmente in rete un lancio in profondità di Badelj, con Chiesa che si avventa sul pallone senza però toccarlo e con Buffon che resta ingannato dalla mancata deviazione. Ma la Juve ha sette vite e riemerge subito dalle nebbie, dimezzando il passivo (58’): sul servizio di Khedira, un rimpallo favorisce Higuain che di piatto fulmina Tatarusanu.La battaglia in campo prosegue, ma i bianconeri ‘accarezzano’ la grande rimonta solo nelle battute finali. Proteste per un braccio di Gonzalo Rodriguez sul tentativo del neo entrato Pjaca (78’), un monumentale Tatarusanu si oppone d’istinto alle conclusioni ravvicinate di Higuain e Chiellini (80’). Ultimo brivido all’89’: enorme la chance sprecata da Dybala che raccoglie un assist di Mandzukic ma sparacchia in curva il pallone del possibile pareggio. Sei minuti di recupero e al 93’, in contropiede, tocca ad un solissimo Ilicic divorarsi la rete del 3-1. Game over.