Mondiali Russia, gruppo G Super Kane salva l'Inghilterra: Tunisia ko nel recupero (2-1) L'attaccante del Tottenham apre il match all'11' e firma il gol partita al 91' In mezzo il pari su rigore di Sassi. La nazionale di Southgate spreca molto, specie nel 1° tempo, nordafricani beffati quando già pregustavano il pari

Si chiama Harry Kane lo ‘stellone’ dell’Inghilterra: doppietta alla Volgograd Arena nel debutto mondiale e Inghilterra che beffa la Tunisia all’ultimo respiro (2-1).Pronti, via e subito palla-gol per Lingard (3’), sventata in angolo da Hassen. Il pressing asfissiante dei ‘Leoni’ produce il vantaggio all’11’: da corner, stacco imperioso di Stones e grande risposta di Hassen (uscirà pochi istanti dopo per infortunio) che però non può evitare il facile tap-in di Kane. Per il prolifico attaccante del Tottenham è il 14° centro in nazionale.Nordafricani costretti alla difensiva e in palese sofferenza sulle palle inattive, alla prima sortita però si materializza il pari. Su cross in area, sbracciata inutile di Walker su Ben Youssef che l’arbitro Roldan punisce con il rigore (decisione confermata dopo un silent check col Var): dal dischetto trasforma Sassi (35’), con Pickford che intuisce ma non ci arriva. Finale di tempo ancora made in England, nemmeno fortunata: Stones manca incredibilmente la sfera dopo un colpo di testa di Alli (40’), Lingard viene fermato dal palo dopo aver anticipato con la punta del piede il neo entrato Mustapha (44’). Match divertente e risultato stretto per i britannici che dominano il primo tempo ma non finalizzano, rete a parte, quanto creato.Stesso copione nella ripresa, con la squadra di Southgate che parte all’assalto e cerca il varco giusto per colpire. Mustapha blocca a terra una capocciata centrale di Maguire (51’), esce di un metro la punizione a giro di Trippier (69’). Pur senza costruire azioni degne di nota, la Tunisia è però ben messa in campo e resiste ordinatamente, senza troppe sofferenze, alle folate via via più sterili degli avversari. Nemmeno i cambi (dentro Rashford e Loftus-Cheek) sembrano portare buone nuove, ma in fondo al viale (91’) c’è gloria per l’Inghilterra: su angolo, sponda di Maguire per l’immancabile Harry Kane che, solissimo sul secondo palo, timbra un 2-1 insperato e regala tre punti fondamentali alla sua nazionale. In testa al gruppo G, il Belgio non è più solo.