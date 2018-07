Mondiali Russia, ottavi di finale L'Inghilterra vola ai quarti, rigori fatali alla Colombia (4-5) Allo Spartak Stadium, Harry Kane dal dischetto firma il vantaggio, pari dei Cafeteros con Mina in pieno recupero (93'). L'1-1 resiste fino ai penalty che premiano la nazionale di Southgate: gli errori di Uribe e Bacca condannano i sudamericani. Ora 'Tre Leoni' contro la Svezia

Inghilterra… di rigore. Cala il sipario sugli ottavi e la nazionale di Southgate è l’ultima squadra a raggiungere i quarti, dove mancava da 12 anni: allo Spartak Stadium di Mosca, dopo l’1-1 dei tempi regolari e supplementari, la Colombia si arrende dal dischetto (4-5) dopo aver rimesso in piedi il match all’ultimo respiro. ‘Tre Leoni’ adesso contro la Svezia (sabato prossimo a Samara alle ore 16).Primo tempo povero di emozioni e bloccato tatticamente, con le due squadre che pensano più a non scoprirsi che ad offendere. Al 16’, su cross di Trippier, Kane da posizione ravvicinata ma molto defilata colpisce di testa come può ma il pallone finisce alto. Al 42’ ci prova lo stesso Trippier su punizione: sfera non lontana dalla porta di Ospina. Pesa, nelle file dei Cafeteros, l’assenza in fase di costruzione della stella James Rodriguez, che non ha recuperato dal problema muscolare e deve accomodarsi in tribuna. L’unico spunto (si fa per dire) dei sudamericani arriva prima dell’intervallo, ma il tiro di Quintero è centrale e non spaventa Pickford (47’).L’equilibrio si rompe in avvio ripresa (54’): Carlos Sanchez placca Kane in area, l’arbitro Geiger assegna il penalty (che c’è), dal dischetto va proprio l’attaccante del Tottenham che insacca centralmente e rinforza la sua leadership nella classifica dei bomber mondiali (6 reti). Incassato lo svantaggio, la Colombia prova ad aumentare la trazione offensiva con l’ingresso di Carlos Bacca e all’82’, dopo aver rubato palla a centrocampo, è l’ex milanista a servire in ripartenza Cuadrado, che però spreca la chance del pari concludendo malamente. Ma quando l’Inghilterra vede ormai lo striscione del traguardo, nel recupero ecco il colpo di scena: al 92’ paratona di Pickford sulla grande botta di Uribe da distanza siderale, sul conseguente angolo (calciato dallo juventino Cuadrado) stacco vincente di Mina - Trippier sulla linea tenta invano di respingere con la testa - che manda la sfida ai supplementari (93’).Il primo extra time scorre via senza sussulti, ma nel secondo arrivano due palle-gol nitide per i ‘Tre Leoni’: esce di un soffio il sinistro incrociato del neo entrato Rose (112’), su corner un solissimo Dier spedisce incredibilmente sopra la traversa di testa (115’). Si va alla lotteria dei rigori, che premiano gli inglesi capaci di segnarne quattro su cinque (a segno Kane, Rashford, Trippier e Dier, Henderson parato). Fatali per la Colombia, dopo le realizzazioni di Falcao, Cuadrado e Muriel, gli errori finali di Uribe (traversa) e Bacca (parato).