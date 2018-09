Corte suprema, Kavanaugh si difende in tv: non sono perfetto ma dico la verità Intanto potrebbe esserci una terza donna ad accusare di comportamenti sessuali "inopportuni" Kavanaugh: attesa una sua intervista nei prossimi giorni

Condividi

Brett Kavanaugh rompe gli schemi e in un'intervista a Fox con accanto la moglie si difende dalle accuse di molestie sessuali. Il giudice scelto da Donald Trump si presenta davanti alle telecamere della rete televisiva preferita dal presidente americano e spiega la sua versione dei fatti, in una 'prima': nessuno dei candidati alla Corte Suprema si era infatti mai presentato in tv durante il processo di conferma in Senato."Non sono perfetto, ma dico la verità: non ho mai aggredito sessualmente nessuno né al liceo né altrove" dice Kavanaugh, assicurando che le accuse mosse dalle tre donne nei suoi confronti non lo spingeranno a ritirarsi dalla corsa alla Corte Suprema. Per difendersi in vista dell'audizione di giovedì alla Camera, quando si troverà faccia a faccia con una delle sue accusatrici, Kavanaugh ammette anche dettagli della sua vita privata, spiegando di non aver mai avuto rapporti sessuali al liceo e per molti anni successivamente. "Non sono mai stato al party descritto" dall'accusatrice Christine Ford, aggiunge Kavanaug. La moglie Ashley lo ascolta: "Conosco Brett. Lo conosco da 17 anni. Gentile, buono - dice - e "i racconti delle ultime settimane non sono in linea con lui". Ashley Estes Kavanaugh è visibilmente tesa: il processo di nomina e le ultime settimane - ammette - sono state "incredibilmente difficili. Più difficili di quanto avevamo immaginato. Ma la nostra fede forte e sappiamo di essere sulla strada giusta".Intanto potrebbe esserci una terza donna ad accusare di comportamenti sessuali "inopportuni" Kavanaugh. Ad annunciarlo è Michael Avenatti, l'avvocato che ha legato il suo nome alla battaglia della pornostar Stormy Daniels contro il presidente Donald Trump ed il suo ex legale Michael Cohen. Avenatti conferma che una presunta terza vittima di Kavanaugh, sua cliente, rilascerà una intervista televisiva nel giro di due giorni. Non è ancora chiaro quale sia il network prescelto per questa prima apparizione pubblica. Al momento a puntare il dito contro il giudice ultraconservatore ci sono Christine Blasey Ford e Deborah Ramirez. La prima accusa Kavanaugh di averla aggredita sessualmente durante un party alle superiori, la seconda di avergli mostrato le parti intime durante una festa alla Yale University. Entrambi gli episodi risalgono agli anni Ottanta. Il magistrato ha negato con forza le accuse. Intanto per il prossimo giovedi' sono attese le testimonianze di Ford e Kavanaugh presso la commissione giustizia del Senato.