2019/06/09 11:28

Osce invia 300 ispettori Kazakistan alle urne per le presidenziali. Prima volta in 30 anni Al voto per il dopo Nazarbayev, al potere nel Paese per 3 decenni. Favorito il delfino dell'ex presidente, Kassym-Jomart Tokayev. Decine di arresti a una manifestazione per il boicottaggio delle elezioni

Kazakistan, proteste contro il cambio del nome della capitale da Astana a Nursultan Kazakistan, cresce la protesta contro il presidente Nazarbaev Condividi Kazakistan al voto presidenziale per la prima volta in trent'anni e senza che al potere vi sia - formalmente - Nursultan Nazarbaev, padre-padrone del Paese per tre decenni. Per lui è comunque in corso un processo di "divinizzazione" che, solo per fare un esempio, porterà la capitale Astana a chiamarsi "Nursultan".



Il favorito al voto è il delfino dell'ex presidente: Kassym-Jomart Tokayev, 66 anni, che si trova di fronte altri sei candidati in un voto destinato, dal punto di vista della credibilità internazionale, a fare la fine delle precedenti elezioni, i cui risultati non sono mai stati ritenuti affidabili dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Quest'ultima ha inviato nel Paese asiatico 300 ispettori.



Tokayev, secondo i sondaggi, dovrebbe ottenere il 73% circa dei voti. Quattro anni fa Nazarbaev, che poi ha deciso a sorpresa di dimettersi, ebbe il 98% dei consensi.



Diverse decine di persone sono state arrestate ad Almaty, durante una manifestazione di boicottaggio delle elezioni. Secondo testimoni citati dai media locali, i manifestanti erano circa 300, e gridavano, tra l'altro, "vergogna".

