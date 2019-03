Kazakistan, proteste contro il cambio del nome della capitale da Astana a Nursultan

Ad Astana, capitale del Kazakistan, si sono tenuti comizi di protesta di fronte all’ufficio del sindaco. I manifestanti hanno espresso la loro contrarietà al cambio del nome della metropoli, da Astana a Nursultan, il nome del presidente dimissionario Nazarbaev. Ci sono stati tafferugli con la polizia, 20 persone sono state fermate.I manifestanti chiedono il referendum sulla vicenda e che la decisione in merito sia presa in base all’esito del voto. La raccolta di firme per la consultazione ha raggiunto quota 30 mila in una sola giornata.