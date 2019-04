Serie A, trentaduesima giornata Rimonta Spal al 'Mazza': Juve ko 2-1 e festa scudetto rinviata Bianconeri avanti nel 1° tempo con Kean, nella ripresa grande reazione degli estensi (salvezza vicinissima) in gol con Bonifazi e Floccari. Non paga il massiccio turnover di Allegri in vista del ritorno con l'Ajax

Non basta la Juve 2 - cui serviva almeno un punto - per archiviare il capitolo scudetto: al ‘Mazza’ la Spal vince 2-1 in rimonta (salvezza ormai ad un passo) costringendo i bianconeri a ‘riprogrammare’ la festa tricolore.Martedì c'è il ‘fondamentale’ ritorno dei quarti di Champions con l'Ajax: titolari praticamente tutti a riposo, con Allegri che manda in campo una vera e propria ‘seconda’ squadra con molti giovani tra cui Kean, Gozzi, il cipriota Kastanos e, a gara in corso, anche Nicolussi Caviglia e Mavididi. Rientra Cuadrado dopo oltre quattro mesi di assenza.Poco da segnalare fino al 30’, minuto del vantaggio bianconero: azione personale e sinistro da fuori di Cancelo che trova la deviazione vincente di Moise Kean (in traiettoria), bravo e anche un po’ fortunato nello spiazzare completamente Viviano. Il primo tempo è tutto qui.Pareggio estense in avvio ripresa (49’): su angolo di Schiattarella, stacco vincente di Bonifazi. Al 58’ ci prova di testa anche Murgia, servito da Lazzari: Perin blocca. Risponde il neo entrato Nicolussi: gran botta dalla distanza, Viviano si oppone in tuffo. L’1-1 sembra ormai nell’aria, ma al 74’ il copione viene sorprendentemente stracciato: azione Petagna-Murgia e scarico per l’accorrente Floccari che da centro area non perdona. Grande rimonta Spal, che cattura tre punti pesantissimi, la Juve deve invece rinviare l’appuntamento con il titolo.