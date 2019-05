Kenya, Alta Corte respinge ricorso contro leggi anti-gay A detta dei giudici, non ci sono prove sufficienti che dimostrino come le leggi criticate provochino discriminazione. Anzi, secondo la Corte le leggi rispecchiano valori del Paese

Manifestazione gay in Kenya (Ansa)

L'Alta Corte del Kenya ha respinto un ricorso che chiedeva di abolire le leggi di epoca coloniale contro l'omosessualità, spiegando di temere che una decisione in senso contrario avrebbe potuto aprire la strada ai matrimoni gay, non permessi dalla Costituzione. Il verdetto rappresenta una dura sconfitta per gli attivisti in Africa della comunità Lgbt."Riteniamo che la sezione del Codice penale su cui è stato presentato ricorso non è incostituzionale", ha annunciato il giudice Roselyne Aburili, "per questo respingiamo il ricorso". A detta dei giudici, non ci sono prove sufficienti che dimostrino come le leggi criticate provochino discriminazione. Anzi, secondo la Corte le leggi rispecchiano i valori del Paese.Per la giudice, l'abrogazione avrebbe inevitabilmente aperto alla convivenza delle coppie omosessuali con accordi "simili al matrimonio" e "avrebbe aperto direttamente la porta alle unioni tra persone dello stesso sesso". Ha aggiunto che la questione dell'omosessualità era stata evocata al momento della redazione della Costituzione, approvata con referendum nel 2010, e che i kenioti non avevano "ritenuto saggio prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso". La giudice ha anche sottolineato che l'articolo 45 della Costituzione dedicata alla famiglia specifica che "ogni persona adulta ha il diritto di sposarsi con una persona del sesso opposto".Secondo il collegio, non ci sono prove scientifiche conclusive per ritenere che gli omosessuali "siano nati con tale orientamento" e necessitino quindi di considerazione speciale all'interno della Costituzione. Secondo il giudice John Mativo, mancano gli elementi per dimostrare che le norme attuali discriminino gli omosessuali. Le leggi puniscono "ogni persona" e non fanno riferimento esplicito agli omosessuali, ha aggiunto.