La controversa riconferma di Kenyatta Kenya, Corte Suprema annulla le presidenziali, elezioni da rifare. Opposizione: "Decisione storica" Secondo il presidente della Corte la commissione elettorale "ha ignorato e mancato" di organizzare la condotta del voto "secondo la Costituzione". Odinga, che alle elezioni dell'8 agosto scorso, aveva ottenuto il 44,7% dei voti, contro il 54% assegnato a Kenyatta, aveva denunciato che i computer della commissione elettorale erano stati hackerati

La Corte suprema del Kenya ha annullato l'esito delle elezioni presidenziali in Kenya dell'8 agosto scorse, vinte dal presidente uscente Uhuru Kenyatta. Quattro dei sei giudici della Corte hanno stabilito che la commissione elettorale ha commesso "illegalità e irregolarità", accogliendo il ricorso del candidato sconfitto Raila Odinga.Secondo quanto dichiarato dal presidente della Corte, David Maraga, la commissione elettorale "ha ignorato e mancato" di organizzare la condotta del voto "secondo la Costituzione". Odinga, che alle elezioni dell'8 agosto scorso, aveva ottenuto il 44,7% dei voti, contro il 54% assegnato a Kenyatta, aveva denunciato che i computer della commissione elettorale erano stati hackerati in modo da attribuire la vittoria al presidente uscente. Un nuovo voto dovrà ora essere organizzato entro i prossimi 60 giorni.Il leader dell'opposizione Odinga ha definito "storica" ​​la decisione della Corte. "È una giornata storica per la gente del Kenya e per estensione per tutti i popoli del continente africano".