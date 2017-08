Incognita sul voto Kenya, in 20 milioni alle urne per le elezioni generali e presidenziali

Condividi

Lunghe file ai seggi aperti oggi in Kenya per l'elezione dei governatori di contea, del parlamento del capo dello Stato, e tanti gli elettori che hanno anche trascorso la notte aspettando la loro apertura."Siamo molto incoraggiati dall'affluenza registrata finora", ha infatti dichiarato il presidente della Commissione elettorale, Wafula Chebukati. "Ho aspettato per molte ore, molte persone sono arrivate qui prima dell'alba. Abbiamo il diritto di voto e speriamo veramente che la nostra voce faccia la differenza - ha detto Rose Lida, 48 anni, avvolta in una coperta masai per difendersi dal freddo nella bidonville di Kibera - la vita è più costosa, in particolare la farina (di mais) e lo zucchero. E' difficile per le persone povere come noi e speriamo che Odinga cambi la situazione".Sono oltre 19,6 milioni di elettori keniani alle urne. Circa 40.833 seggi elettorali costruiti in 290 distretti elettorali in tutto il paese, hanno aperto le loro porte alle 6 ora locale e chiuderanno alle 17 per consentire il conteggio dei voti.