Elezioni da rifare Kenya, la Corte Suprema annulla le presidenziali. Kenyatta accusa i giudici: "Truffatori" Secondo il presidente della Corte la commissione elettorale "ha ignorato e mancato" di organizzare la condotta del voto "secondo la Costituzione". Odinga, che alle elezioni dell'8 agosto scorso, aveva ottenuto il 44,7% dei voti, contro il 54% assegnato a Kenyatta, aveva denunciato che i computer della commissione elettorale erano stati hackerati

Condividi

Dopo le proteste, gli scontri e un centinaio di morti, è stata la Corte Suprema a dire l'ultima sugli esiti di elezioni tormentate: sono da rifare perché la commissione elettorale "ha ignorato e mancato" di organizzare la condotta del voto "secondo la Costituzione". E così, Uhruru Kenyatta, il presidente uscente rieletto con il voto dell'8 agosto, vede sfumare il suo secondo incarico.Il Kenya tornerà alle urne "entro 60 giorni". Con un nodo ancora da sciogliere, ovvero la Commissione elettorale contro la quale il leader dell'opposizione Odinga aveva da subito puntato il dito, parlando di brogli e di computer hackerati. Ci sono voluti quattro giorni prima che la Commissione annunciasse la vittoria di Kenyatta, un esito che in tanti davano per scontato. Un annuncio arrivato mentre la piazza era già esplosa.Oggi, la Corte Suprema ha riaperto i giochi dando ragione allo sconfitto Odinga, che aveva subito fatto ricorso contro il risultato delle urne: quattro dei sei giudici hanno stabilito che la commissione elettorale ha commesso "illegalità e irregolarità". Odinga esulta, parlando di decisione storica "non solo per il Kenya, ma per tutti i popoli africani". Kenyatta accoglie la decisione della Corte, poi parla a Nairobi, arringa i suoi sostenitori e nel contempo invita a mantenere la calma. La Corte Suprema e i "suoi truffatori" hanno deciso di sottrargli la vittoria, "sei persone hanno deciso di andare contro la volontà del popolo". E inizia subito la sua campagna elettorale, promettendo di trasformare Nairobi "in modo tale che sembrerà Londra".Nelle consultazioni appena annullate, Odinga aveva ottenuto il 44,7% dei voti, contro il 54 assegnato a Kenyatta.