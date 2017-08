Post elezioni Kenya, violenze dopo vittoria Kenyatta, una bambina tra le vittime La piccola - secondo il Nairobi News - è rimasta colpita da uno dei colpi esplosi dagli agenti mentre stava giocando sul balcone di casa insieme ad altri bambini

E' salito ad almeno 24 morti il bilancio delle violenze che hanno pervaso il kenya dopo il risultato delle elezioni presidenziali. Lo afferma una Ong keniana dedita alla difesa dei diritti umani. Secondo il Kenya National Commission on Human Rights, 17 persone sono state uccise nella sola capitale Nairobi. Il conteggio, ha aggiunto l'ong, è basato su testimonianze e racconti di familiariVi sono notizie di scontri e violenze in diverse zone del Paese, in particolare a Mathare, uno 'slum' di Nairobi, dove una bambina di 10 anni è tra le persone rimaste uccise dalla polizia che ha aperto il fuoco durante una manifestazione. Secondo il Nairobi News la bambina è rimasta colpita da uno dei colpi esplosi dagli agenti mentre stava giocando sul balcone di casa insieme ad altri bambini. Secondo Medici Senza Frontiere, sono in tutto 20 le persone rimaste ferite a Mathare, almeno 4 da colpi di arma da fuoco.Almeno un'altra persona è rimasta uccisa a Kisum, distretto occidentale considerato un bastione elettorale dell'opposizione. Il capo locale della polizia, Wilson Njenga, ha detto che i dimostranti hanno cominciato a razziare e bruciare negozi e bloccare le strade, così la polizia è intervenuta con lanci di lacrimogeni. Il ministro dell'Interno, Fred Matiang, ha comunque affermato che nel resto del Paese la situazione rimane calma.Dopo giorni di attesa e di scontri la Commissione Elettorale del Kenya dunque ha ufficializzato i risultati delle elezioni presidenziali dell'8 agosto: il presidente uscente - Uhury Kenyatta, figlio del padre della patria Jomo Kenyatta - è stato rieletto con il 54,3% dei voti. Ha perso per la quarta volta Raila Odinga, che si è fermato al 44,7% e ancora prima dei risultati ufficiali aveva denunciato brogli informatici per ritoccare i voti. In varie parti della capitale Nairobi ci sono state proteste, copertoni bruciati, saccheggi e lancio di pietre. A Kisumi sarebbero stati uditi degli spari. Un uomo ha denunciato la morte della figlia di 9 anni, uccisa da una pallottola vagante.Kenyatta, al suo secondo mandato, ha chiesto unità nazionale: "I cittadini hanno visto cos'è stata la violenza nel 2007, non credo che nessuno voglia replicare quella situazione". All'epoca erano morte 1100 persone.Erano giorni che Odinga parlava di voto truccato: "una presa in giro", aveva detto, facendo scoppiare gli scontri. Ancora: per uno dei leader della protesta contestare i risultati in tribunale "non è un'opzione valida, ci siamo già passati, non lo faremo".