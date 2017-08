L'opposizione non accetta i risultati Kenya, violenze dopo vittoria di Kenyatta. Opposizione: almeno 100 morti, anche una bimba

Le periferie e le roccaforti dell'opposizione sono incandescenti dopo la proclamazione della vittoria del presidente uscente Uhuru Kenyatta. I sostenitori di Raila Odinga denunciano almeno cento morti e puntano il dito contro i metodi violenti della polizia. Secondo la Croce Rossa sono 23 le persone uccise e 93 quelle rimaste ferite. Secondo la Kenya National Commission on Human Rights le vittime sarebbero 17, un conteggio basato su testimonianze e racconti di familiari.A Mathare, uno 'slum' di Nairobi, dove una bambina di 10 anni è tra le persone rimaste uccise dalla polizia che ha aperto il fuoco durante una manifestazione. Secondo il Nairobi News la bambina è rimasta colpita da uno dei colpi esplosi dagli agenti mentre stava giocando sul balcone di casa insieme ad altri bambini.Almeno un'altra persona è rimasta uccisa a Kisumu, distretto occidentale considerato un bastione elettorale dell'opposizione. Il capo locale della polizia, Wilson Njenga, ha detto che i dimostranti hanno cominciato bruciare negozi e bloccare le strade, così la polizia è intervenuta con lanci di lacrimogeni. Il ministro dell'Interno, Fred Matiang, ha comunque affermato che nel resto del Paese la situazione rimane calma.Dopo giorni di attesa e di scontri la Commissione Elettorale del Kenya dunque ha ufficializzato i risultati delle elezioni presidenziali dell'8 agosto: il presidente uscente - Uhury Kenyatta, figlio del padre della patria Jomo Kenyatta - è stato rieletto con il 54,3% dei voti. Ha perso per la quarta volta Raila Odinga, che si è fermato al 44,7% e ancora prima dei risultati ufficiali aveva denunciato brogli informatici per ritoccare i voti. In varie parti della capitale Nairobi ci sono state proteste, copertoni bruciati, saccheggi e lancio di pietre. A Kisumi sarebbero stati uditi degli spari. Un uomo ha denunciato la morte della figlia di 9 anni, uccisa da una pallottola vagante.Kenyatta, al suo secondo mandato, ha chiesto unità nazionale: "I cittadini hanno visto cos'è stata la violenza nel 2007, non credo che nessuno voglia replicare quella situazione". All'epoca erano morte 1100 persone.Erano giorni che Odinga parlava di voto truccato: "una presa in giro", aveva detto, facendo scoppiare gli scontri. Ancora: per uno dei leader della protesta contestare i risultati in tribunale "non è un'opzione valida, ci siamo già passati, non lo faremo".