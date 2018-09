L'aggressione sarebbe avvenuta a Malibu Kevin Spacey denunciato per molestie su un massaggiatore. Fatto avvenuto due anni fa Ancora guai per ex 'House of Cards'.

Ancora guai per Kevin Spacey. L'attore Usa premio Oscar, già indagato dalla polizia negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per presunte molestie, è stato denunciato per abusi sessuali nei confronti di un massaggiatore in California. Lo rende noto ilonline.L'aggressione sarebbe avvenuta due anni fa in un'abitazione a Malibu. Nella denuncia, presentata al tribunale di Los Angeles, si specifica che l'ex protagonista di House of Cards ha costretto il massaggiatore "a farsi toccare" prima di "tirarlo a sé tentando di baciarlo". La presunta vittima ha quindi reagito dicendogli: "Cosa stai facendo? Questo è ridicolo. Sono un professionista, questo è quello che faccio per vivere. Ho un figlio"."La condotta di Spacey è stata estrema e oltraggiosa. Ha agito con sprezzante disprezzo per i diritti e i sentimenti del massaggiatore e con deliberata indifferenza rispetto a quanto avrebbe sofferto in seguito", si legge nella denuncia.