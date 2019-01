11 imputati di omicidio a Riad Khashoggi. Al via il processo, chieste 5 condanne a morte dalla procura saudita

Si è aperta in Arabia Saudita la prima udienza del processo a 11 sospetti accusati di coinvolgimento nell'omicidio del reporter Jamal Kashoggi nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre scorso. La procura locale ha confermato la richiesta di condanna a morte per 5 imputati, come anticipato nell'incriminazione presentata nei mesi scorsi.