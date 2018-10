Berlino Khashoggi, Merkel: stop alla vendita di armi all'Arabia Saudita fino alla verità Lo riporta il quotidiano spagnolo El Pais che cita media tedeschi

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha deciso di bloccare la vendita di armi all'Arabia Saudita fino a quando non sarà fatta piena luce sull'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. Lo riporta il quotidiano spagnolo El Pais che cita media tedeschi."Per quanto riguarda le esportazioni di armi in Arabia Saudita, non si possono svolgere nelle circostanze attuali", ha dichiarato Merkel.