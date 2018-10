L'invito a Pyongyang Kim Jong-un inviterà Papa Francesco in Corea del Nord: "Lo accoglieremo calorosamente" L'annuncio del portavoce del presidente sudcoreano: Moon Jae-in è atteso nel vecchio continente la settimana prossima ed è prevista anche una tappa in Vaticano, il 17 e 18 ottobre

Il leader nord-coreano, Kim Jong-un, vuole invitare Papa Francesco a visitare Pyongyang. Lo ha dichiarato oggi il portavoce della Casa Blu, l'ufficio presidenziale sud-coreano, Kim Eui-kyeom, durante una conferenza stampa in cui ha annunciato il viaggio in Europa del presidente sud-coreano. Moon Jae-in è atteso nel vecchio continente la settimana prossima ed è prevista anche una tappa in Vaticano, il 17 e 18 ottobre."Il presidente Kim ha detto che accogliera' calorosamente il Papa se visitera' Pyongyang", ha detto il portavoce in frasi riprese dall'agenzia di stampa sud-coreana Yonhap, aggiungendo che Moon riferira' l'invito di Kim a Papa Francesco quando lo incontrera'.