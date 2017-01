Inchiesta in Francia Kim Kardashian rapinata in un hotel di Parigi. La polizia francese arresta 15 persone La showgirl era stata aggredita nella sua camera d'albergo nella notte tra il 2 e il 3 ottobre scorso. Alcuni uomini vestiti da agenti di polizia avevano fatto irruzione nella stanza dopo aver minacciato il guardiano di notte. La star era stata legata e rinchiusa nel bagno: i ladri avevano sottratto soldi e gioielli per un valore complessivo di 9 milioni di euro

Condividi

Quindici persone sono state arrestate e alcune sono state trattenute per essere interrogate dalla polizia francese in relazione al furto nella camera d'albergo della star tv, Kim Kardashian, a Parigi. Lo hanno riferito alcuni media francesi spiegando che il blitz delle forze dell'ordine è avvenuto simultaneamente in sei ore in diverse zone della regione parigina.Le accuse per i fermati, secondo quanto riporta Europe 1, sono "rapina a mano armata in banda organizzata, sequestro e associazione a delinquere".. Alcuni uomini vestiti da agenti di polizia avevano fatto irruzione nella stanza dopo aver minacciato il guardiano di notte. La star era stata legata e rinchiusa nel bagno: i ladri avevano sottratto soldi e gioielli per un valore complessivo di 9 milioni di euro.Il marito, il musicista Kanye West, quella sera aveva bruscamente interrotto un live che stava facendo a New York parlando al pubblico di "emergenze familiari". Kim era a Parigi per partecipare alla settimana della moda.