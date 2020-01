Incidente con elicottero Morte campione Kobe Bryant, le reazioni social del mondo dello sport Numerosissimi gli attestati di stima ed il cordoglio da parte di sportivi, ma non solo, a seguito della notizia della morte dell'ex star dei Los Angeles Lakers

La morte del grande campione di Basket Kobe Bryant ha colto di sorpresa tutto il modo sportivo italiano. Numerosissimi gli attestati di stima ed il cordoglio da parte di sportivi, ma non solo, a seguito della notizia della morte dell'ex star dei Los Angeles Lakers.La Federazione Italiana Pallacanestro ha commentato: "Ricordando il grande affetto e l'attenzione che aveva per l'Italia, dove era cresciuto come persona e come atleta, al seguito del padre Joe che aveva giocato in diverse squadre italiane di serie A e A2, il presidente FIP Giovanni Petrucci attonito e sconvolto a titolo personale, e a nome del basket italiano, è affettuosamente vicino alla famiglia e ne condivide l'indicibile il dolore".La Lega Serie A ha twittato: "Non importa quanto segni, quello che conta è uscire felice dal campo felice". Italian heart, all time Legend. Bye Kobe."La tragica morte di Kobe Bryant lascia tutti senza parole. Il campione dell'NBA aveva iniziato a fare i primi tiri a canestro proprio in Italia, da piccolo, quando il padre giocava nel nostro campionato di pallacanestro. E' stato un immenso campione, un simbolo positivo, un grande uomo". Lo ha scritto su Facebook il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora."Non abbiamo parole per esprimere quanto siamo scioccati nel sentire la tragica scomparsa di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi e tifoso rossonero, Kobe Bryant. Tutti i nostri pensieri sono con le famiglie delle persone colpite da questo tragico incidente. Ci mancherai per sempre, Kobe"."Sei stato un'ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Oltre ogni confine, bandiera, tipo di pallone. Il tuo insegnamento rimarrà per sempre. R.I.P. Kobe Bryant". Anche l'Inter, dal suo profilo Twitter, si unisce al cordoglio per la morte del campione."Per sempre uno di noi". Cosi', su Twitter, la Pallacanestro Reggiana ricorda Kobe Bryant, pubblicando alcune foto dove si vede la stella Nba muovere i primi passi proprio nelle giovanili del team di Reggio Emilia. In Emilia-Romagna Kobe aveva seguito il padre, ai tempi giocatore della Reggiana."L'Olimpia piange la scomparsa di Kobe Bryant e si unisce al dolore della famiglia. Kobe eè stato brevemente part-owner dell'Olimpia durante la gestione di Pasquale Caputo e del padre Joe nella stagione 1997/98. RIP Campione". Così, su Twitter, la Olimpia Milano di Basket ricorda Kobe Bryant."E' una tragedia, perdiamo un grande sportivo, un grandissimo campione". All'Adnkronos Dino Meneghin, icona della pallacanestro, parla di Kobe Bryant. "Io l'ho conosciuto a metà anni '90 a Milano e per alcuni giorni l'ho accompagnato anche agli allenamenti dove ho avuto modo di apprezzare un grande professionista: sono rimasto stupito - ricorda Meneghin - dalla sua dedizione e professionalità. E ancora prima avevo conosciuto suo padre quando giocava a Rieti. Kobe era davvero un grande giocatore"."Io non ci voglio credere... Ditemi che non e' vero! Che non puo' finire tutto così! Kobe Bryant RIP" ha scritto sui social la campionessa del nuoto Federica Pellegrini."Non può essere vero. Sei il mio eroe". E' il commosso messaggio affidato ai social da Marco Belinelli, giocatore dei San Antonio Spurs, alla notizia della morte di Kobe Bryant"Sono devastato" sono poche le parole affidate ai social da Manu Ginobili, l'ex cestista argentino protagonista di tante battaglie coi suoi Spurs contro i Lakers di Kobe Bryant alla notizia della morte del campione Nba."Onorato di averti conosciuto, Campione dentro e fuori dal campo. R.I.P.". Questo il cordoglio di Francesco Totti che sul suo profilo Instagram ha dato l'addio in questo modo a Kobe Bryant. I due erano legati da un rapporto di amicizia e nel post si vedono insieme mentre si stringono la mano.