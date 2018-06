Mondiali Russia, gruppo H Piange al debutto anche la Polonia: fa festa il Senegal (2-1) A Mosca, un'autorete e il granata Niang (nella ripresa) regalano alla nazionale africana un meritato successo. In ombra Lewandowski e compagni: Krychowiak accorcia all'86' ma per la rimonta è tardi

di Gianluca Luceri Mondo sempre più capovolto in Russia. Dopo la Colombia (stesa dal Giappone), nel gruppo H finisce a gambe all’aria anche la Polonia, battuta allo Spartak Stadium di Mosca (2-1) da un tosto Senegal.Deludente (a dir poco) il primo tempo della nazionale del ct Nawalka, senza idee, mai pericolosa e con il bomber Lewandowski praticamente fuori dal gioco. Africani quasi sempre in controllo e due volte minacciosi con Niang: sul primo tentativo Szczesny si distende e blocca (7’), si perde invece a lato al 19’ il sinistro dell’attaccante del Toro. Al minuto 37 però il Senegal meritatamente passa, anche con l’aiuto della dea bendata: azione sull’asse Niang-Sanè, palla appoggiata a Gueye e conclusione dal limite che sbatte su Cionek spiazzando completamente l’incolpevole Szczesny.Dopo l’intervallo, i polacchi cercano di scuotersi (difficile fare peggio dei primi 45’) e Lewandowski manda finalmente un segnale… di vita (50’): bella punizione del giocatore del Bayern, reattivo il portiere N’Diaye. Servito da Sarr, risponde subito Diouf che non riesce ad impattare la sfera da posizione invitante (54’). Dietro l’angolo, c’è però l’incredibile black-out in serie di mezza Polonia (60’): retropassaggio avventato (eufemismo) di Krychowiak, Bednarek sbaglia valutazione non coprendo il pallone sull’uscita tardiva di Szczesny, nel frattempo arriva come un treno Niang che salta in velocità l’estremo difensore della Juve e deposita nel sacco il 2-0 Senegal. Milik prova a riportare in partita i suoi (70’) ma il tap-in della punta del Napoli, su assist Piszczek, finisce appena largo.A dimezzare il passivo, sfruttando una punizione in mezzo di Grosicki, ci pensa invece Krychowiak di testa (86’) che si lava (in parte) la coscienza dopo l’erroraccio sul raddoppio avversario. Il tempo è però tiranno per i polacchi, mentre per gli africani, che non rischiano più nulla, è un debutto da cerchiare in rosso.