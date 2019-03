Serie A, ventisettesima giornata Decide l'ex Kucka: al 'Tardini' il Parma stende 1-0 il Genoa Primo tempo da dimenticare, meglio la ripresa: ospiti vicini al vantaggio con Sanabria e Lerager, al 78' lo slovacco firma il gol partita al termine di un autentico ping pong in area (traversa, palo e tap-in vincente)

Kucka ‘man of the match’ nel Parma che stende 1-0 il Genoa al ‘Tardini’. Entrambe le squadre navigano tranquille a centro classifica.Ritmi blandi in un primo tempo brutto e soporifero. Gli ospiti ci provano in avvio con Criscito (tiro centrale) e Bessa (sinistro incrociato largo), ma l'unica vera chance è per i ducali al 38': punizione di Scozzarella, controllo in area e girata di Inglese fuori di poco.Ripresa più effervescente (ma ci voleva poco). Il Grifone sfiora il vantaggio con l’acrobazia di Sanabria (63’) e la conclusione appena a lato di Lerager (67’), a passare è invece il Parma al 78’: furioso ping pong in area che inizia con la traversa di Kucka, prosegue con il palo (da zero metri) di Rigoni e finisce con il tap-in di potenza dello stesso Kucka, ex rossoblù che non esulta. Al 91’ in contropiede Gervinho (egoista) si divora il raddoppio. Kouamè (92’) e Zukanovic (96’) cercano inutilmente di rimettere in parità il risultato.