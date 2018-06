L'Europarlamento chiede di prolungare le sanzioni alla Russia

Il presidente Putin

L'Europarlamento ha chiesto ai governi dell'Unione Europea di confermare le sanzioni imposte a Mosca per l'annessione della Crimea e l'intervento in Ucraina, sollecitando nuove misure mirate contro i responsabili della detenzione dei prigionieri politici. Nel testo, i deputati chiedono agli Stati membri di rimanere fermi e uniti nella messa in opera delle sanzioni concordate contro la Russia e di prolungarle alla loro scadenza in luglio.Oltre a esigere da Mosca di garantire il rispetto dei diritti umani e della libertà di espressione, l'Europarlamento ha chiesto alle autorità russe di liberare immediatamente e senza condizioni il regista ucraino Oleg Sentsov e oltre 70 cittadini ucraini detenuti illegalmente in Russia e nella penisola della Crimea. I deputati hanno anche criticato la legge russa sugli "agenti stranieri", in base alla quale le Ong e i media stranieri che ricevono fondi stranieri sono soggetti a un elevato livello di controllo da parte del governo.La risoluzione non vincolante è stata approvata 485 voti a favore, 76 contrari e 66 astensioni. In mattinata la delegazione del Movimento 5 Stelle aveva annunciato il suo voto contrario al rinnovo delle sanzioni.