Mercati L'euro frena e si scambia a 1,1090 contro il dollaro.

di Michela Coricelli Ultima seduta di settimana all'insegna della cautela e della prudenza per le borse europee: pesa l'incognita Brexit.Londra cede mezzo punto percentuale, Francoforte lo 0,14%, mentre Parigi e Milano guadagnano lo 0,20% circa.A Piazza Affari vola Moncler in rialzo di oltre nove punti. Bene anche Pirelli e il comparto lusso.Avvio contrastato per Wall Street, con il Dow Jones in rialzo di un quarto di punto, mentre il Nasdaq perde la stessa percentuale. La stagione delle trimestrali sta provocando qualche delusione tra gli analisti, anche nel comparto tecnologico.L'euro frena e si scambia a 1,1090 contro il dollaro.