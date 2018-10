Mercati L'euro si indebolisce e si scambia a 1,1574 contro il dollaro

di Michela Coricelli Dopo un avvio di seduta debole, Milano vira in territorio positivo e tenta il rimbalzo per lasciarsi alle spalle lo scorso venerdì nero: il Ftse Mib alle 9,15 guadagna un quarto di punto percentuale.Londra è in leggero calo a -0,18%, Parigi è piatta e Francoforte guadagna lo 0,15%.Lo spread sempre sotto i riflettori, parte in rialzo rispetto ai 266 punti base dei venerdì e si allarga a 273 punti base (rendimento del nostro decennale al 3,21%).