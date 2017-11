L'odissea di Moses Oxfam: "La lotteria italiana dell'accoglienza" Il sistema di accoglienza lascia “al caso” il destino di migliaia di persone in fuga arrivate nel nostro paese: 8 su 10 sono accolti in “emergenza” in 7mila strutture di accoglienza straordinaria, che spesso non offrono servizi adeguati per l’inserimento

Condividi

“Una volta arrivati al CARA di Mineo ci hanno messo tutti insieme in una stanza enorme, costringendoci a dormire in due su un materasso buttato per terra. Anche mangiare era una lotta, se al momento dei pasti non correvi subito, non trovavi più nulla”. Così Moses Stevens, operatore umanitario in Sierra Leone, costretto a scappare in seguito alle minacce subite per aver denunciato l’orrore delle mutilazioni genitali femminili nel suo paese. Il lunghissimo viaggio attraverso Guinea, Burkina Faso, Mali, Niger lo ha portato in Libia, dove è rimasto intrappolato per quattro mesi senza un motivo. Una volta sbarcato in Italia ha sperimentato tutti e tre i modelli del nostro sistema di accoglienza: il CARA di Mineo (Centro di accoglienza per richiedenti asilo); un CAS in Toscana (Centro di accoglienza straordinaria); e infine uno SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) a Pergine Valdarno (in Provincia di Arezzo), nell’ambito di un progetto di Oxfam Italia.Oxfam lancia un appello urgente al governo italiano per una radicale riforma che assicuri diritti ed equità di trattamento, fuori dalla gestione emergenziale dei flussi migratori.