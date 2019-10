Il killer avrebbe sparato sedici colpi L'omaggio di Trieste ai due agenti uccisi. Il gip convalida il fermo dell'omicida In migliaia per la messa di suffragio

Condividi

Giornata di lutto cittadino a Trieste dove venerdì pomeriggio sono stati uccisi i due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, all'interno della Questura. Davanti al luogo della tragedia, alle 12.30 si è tenuta una commemorazione in ricordo degli agenti: rispettato un minuto di silenzio, accompagnato dalle sirene dei mezzi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato ed è stata deposta una corona di fiori.



Migliaia per la messa

Migliaia di persone si sono poi raccolte per partecipare alla messa di suffragio nella chiesa della Beata Vergine del Rosario, a pochi metri dalla Questura. Questi tutti erano all'esterno, visto che la chiesetta può contenere soltanto poche decine di persone. Tra quanti hanno seguito la cerimonia anche il ministro Stefano Patuanelli, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, le autorità locali, quelle religiose delle tante confessioni presenti in città e tantissimi cittadini giunti spontaneamente.



La cerimonia in Questura

Subito dopo la Santa Messa di suffragio nella chiesa del Rosario, una commovente cerimonia si è svolta nel famedio della Questura, presenti il questore Giuseppe Petronzi, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il governatore Fvg Massimiliano Fedriga, Giuseppe Rosato e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, oltre a gente comune, poliziotti, e molti amici, colleghi e parenti dei due poliziotti uccisi. Tutti stipati sul grande atrio che era stato la scena del crimine, dove cioè si era svolta parte della tragica sparatoria, oggi luogo di dolore e di lacrime.



La fiaccolata

All'esterno migliaia di persone davanti alla Questura di Trieste hanno partecipato alla fiaccolata silenziosa in ricordo di Rotta e Demenego. Dentro il palazzo della Questura erano presenti i genitori e il fratello di Demenego e le fidanzate dei due agenti uccisi. Molti gli agenti, profondamente commossi, e i colleghi presenti. "Trieste, una fiaccolata silenziosa ha sfilato per Matteo e Pierluigi. Dopo un momento di preghiera organizzato all'esterno della Questura, il lungo applauso in ricordo dei giovani poliziotti". È il tweet della Polizia di Stato, pubblicato sul profilo ufficiale del corpo.

#Trieste una fiaccolata silenziosa ha sfilato per Matteo e Pierluigi.

Dopo un momento di preghiera organizzato all‘esterno della Questura, il lungo applauso in ricordo dei giovani poliziotti pic.twitter.com/QRTACi7aV6 — Polizia di Stato (@poliziadistato) October 5, 2019

Il gip ha convalidato il fermo di Alejandro Augusto Meran, 29 anni, fermato con l'accusa di duplice omicidio dei due agenti freddati negli uffici di Tor Bandena. Secondo il giudice, da quanto si apprende, contro il giovane di origine dominicana ci sono "gravi indizi" che si concretizzano dal racconto dei testimoni, dal sopralluogo della Scientifica e dall'acquisizione dei video delle telecamere presenti sia all'interno che all'esterno della questura.L'esigenza cautelare è anche motivata nel provvedimento con il "concreto pericolo di fuga". Nel pomeriggio il giovane di origine dominicana non ha risposto alle domande del giudice, dopo essersi già avvalso ieri davanti al pm. Il 29enne, ferito all'altezza dell'inguine prima di essere fermato, resta piantonato all'ospedale di Cattinara.Intanto, si è appreso che sarebbero sedici i colpi sparati ieri da Alejandro Augusto Stephan Meran. L'uomo, che era stato fermato perché accusato del furto di uno scooter, ha esploso i proiettili impugnando le pistole di entrambe le vittime. In seguito è stato accertato che l'uomo aveva esaurito i caricatori di almeno una delle due pistole, ha sparato dentro e fuori l'edificio, contro gli agenti negli uffici, contro il personale di guardia e contro i poliziotti della Mobile in auto davanti alla Questura.I due agenti uccisi, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, una settimana fa sono stato protagonisti di una operazione delicata, dissuadere un minorenne dal suicidarsi. A renderlo noto è stato il questore Giuseppe Petronzi in una breve intervista al TgR Friuli Venezia Giulia. Al giornalista Antonio Di Bartolomeo, Petronzi ha rivelato l'intervento che, all'epoca, proprio per la delicatezza del fatto, non era stato reso noto.Petronzi ha raccontato della segnalazione di un ragazzo su un ponte impegnato in "un'azione inequivocabilmente" tesa a compiere un gesto estremo e che Rotta e Demenego "sono stati estremamente reattivi" manifestando nei confronti del quindicenne una "estrema delicatezza". Dapprima gli hanno parlato poi sono riusciti ad avvicinarlo e a dissuaderlo.