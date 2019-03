La Bbc si scusa con il presidente ucraino per falso scoop e lo risarcisce

Condividi

Si è rivelato falso uno scoop della Bbc contro il presidente ucraino Petro Poroshenko, andato in onda e pubblicato nell’edizione online il 23 maggio del 2018.La notizia riguardava il presunto pagamento di una tangente di 400 mila dollari a Michael Kohen, l’ex avvocato di Donald Trump, per prolungare il breve incontro con il leader Usa, già fissato, allo scopo di fare una trattativa più approfondita. Si tratta del vertice del 20 giugno del 2017.Il presidente ucraino ha intentato una causa per diffamazione e l’Alta corte londinese gli ha dato ragione. La Bbc ha accettato il verdetto, ha presentato le scuse al presidente ucraino e ha acconsentito di pagare i danni alla reputazione e le spese legali. All’epoca dei fatti, lo stesso Kohen aveva smentito decisamente le ipotesi della Bbc, ritenendole prive di fondamento.