Mercati La Bce lascia fermi i tassi. Borse miste, bene Wall Street

di Sabrina Manfroi Borse constrastate in Europa dopo la decisione della Bce di lasciare inalterati al minimo storico i tassi di interesse. Milano ritrova il segno più con l'avvio in rialzo di Wall Street: Nasdaq +0,7%, DJ +0,5%. Il Ftse Mib viaggia ora sopra la parità, Londra -0,3%, Parigi sale dello 0,28%, Francoforte dello 0,48%.Lo spread coi Bund tedeschi torna a scendere, a 236 punti base, il rendimento decennale al 2,76%.Il Tesoro ha assegnato in asta btp a 3,7 e 30 anni per 7,75 miliardi di euro. Il rendimento medio del triennale ha segnato un lieve rialzo a 1,2% da da 1,1% del collocamento precedente; il tasso del settennale è salito a 2,55% da 2,31% e quello del trentennale a 3,55% da 3,42%.Tra i titoli in evidenza corre Stm +2,8%, Banco Bpm +2,5%. In calo Saipem -4,25%, Campari -3%. L'euro sul dollaro sale a 1,1695