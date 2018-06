Mercati La BCE spinge i listini. Euro in calo

Condividi

di Sabrina Manfroi La Banca Centrale Europea ha annunciato un cambio di rotta della politica monetaria, verso la normalizzazione ma con modalità molto prudenti e graduali. Da Riga, dove è riunito, l'istituto ha deciso tassi fermi fino al 2019 e allentamento monetario a partire da ottobre per arrivare a uno stop degli acquisti a gennaio 2019.Le borse europee, incerte nella mattinata, si orientano al rialzo, complice l'apertura positiva di Wall Street (Nasdaq +0,5%, DJ +0,2%). Milano e Londra +0,6%, Parigi e Francoforte salgono di oltre un punto percentuale. Lo spread resta in tensione: 234 punti base, il rendimento del decennale scende però sotto il 2,8%.Tra i titoli migliori Prysmian +5,3%, Ferrari +3,5% e Fca +2,5%. In coda al listino ancora i bancari Unicredit -1,8%, Mediobanca -1,6%, Ubi Banca -1,1%.L'euro torna a scendere nei confronti del dollaro a 1,1670.