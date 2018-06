La Bce lascia i tassi invariati, Qe stop a fine anno

Il Direttivo della Bce ha lasciato invariati i suoi tassi d'interesse principali. Il 'refi', il tasso di rifinanziamento pronti contro termine, resta a quota zero, mentre il tasso sui depositi, cioè quello che le banche pagano per depositare i loro fondi a Francoforte, rimane negativo a -0,40%. Invariato anche il tasso marginale a +0,25%.Una proroga e quindi lo stop definitivo per il Quantitative Easing. La Bce ha infatto deciso di prolungare gli interventi che da ottobre scenderanno da 30 a 15 miliardi di euro al mese. Poi a fine anno, gli acquisti cesseranno, mentre continuerà a essere reinvestito il capitale rimborsato sui titoli in scadenza 'per un prolungato periodo di tempo dopo la conclusione degli acquisti netti di attività e in ogni caso finché sarà necessario'.