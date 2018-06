Mercati La Bce spinge le borse, giù l’euro

di Sabrina Manfroi Seduta in rialzo per le Borse europee che hanno cambiato direzione dopo gli annunci della Bce sui tassi di interesse e sul graduale smantellamento del QE. Milano è salita del 1,22%, Francoforte la migliore +1,69%, Parigi +1,39%, Londra +0,81%.Lo spread chiude in calo a 230 punti base, il rendimento dei decennali si porta al 2,74%. Tra i titoli in evidenza Prysmian che vola del 5,76%, Ferrari +3,67%, Saipem +2,75%. In fondo al listino Unicredit -1,20% e Mediobanca -1,02%.Si indebolisce l'euro che scivola a 1,1625 sul dollaro.