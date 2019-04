ITALIA

2019/04/09 19:27

La vicenda degli scontrini La Cassazione assolve l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino: "Il fatto non sussiste" Marino, assolto in primo grado e condannato in appello, era accusato di peculato e falso per la vicenda degli scontrini delle cene di rappresentanza quando era primo cittadino della Capitale

L'ex sindaco Marino e gli scontrini, il Gup: "Fu superficialità non reato" Caso scontrini, assolto l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino Condividi La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna a due anni di reclusione nei confronti dell'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, "perché il fatto non sussiste".



Marino, assolto in primo grado e condannato in appello, era accusato di peculato e falso per la vicenda degli scontrini delle cene di rappresentanza quando era sindaco della capitale.



Al centro del processo, la rendicontazione di una cinquantina di cene, per un totale di circa 12mila euro, che Marino aveva pagato con la carta di credito di rappresentanza del Campidoglio durante i 28 mesi del suo mandato tra il 2013 e il 2015.



Bisognerà ora attendere le motivazioni alla base del verdetto assolutorio della Cassazione, che, di norma, vengono depositate entro 90 giorni.

