La legge è in vigore dal 1992 La Corte di Strasburgo dice che l'Italia deve riformare la legge sull'ergastolo ostativo La Cedu ha respinto il ricorso dell'Italia dopo la sentenza dello scorso 13 giugno

L'Italia deve riformare la legge sull'ergastolo ostativo. Questa le sentenza della Corte europea dei diritti umani (Cedu) con sede a Strasburgo, in Francia, "perché viola i diritti umani", impedendo al condannato di reati particolarmente gravi, per esempio mafia e terrorismo, di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia.Quindi un carcere a vita che non prevede benefici né sconti di pena in assenza di collaborazione con la giustizia da parte del condannato. L'ergastolo ostativo è stato introdotto in Italia con la legge numero 356 dell'agosto del 1992, nei mesi successivi alla morte dei magistrati Falcone e Borsellino.La sentenza respinge quindi il ricorso del governo italiano, confermando la condanna emessa lo scorso 13 giugno quando aveva considerato ammissibile il ricorso avanzato nel dicembre del 2016 dal detenuto per mafia Marcello Viola e stabilito che c'era stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani, ovvero "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".La Corte ritiene che la pena detentiva inflitta al ricorrente Marcello Viola, coinvolto negli avvenimenti tra cosche a inizio anni '90 con omicidi, sequestri e detenzione di armi, ai sensi dell'articolo 4 bis della legge sull'Ordinamento Penitenziario italiano, abbia "eccessivamente limitato le sue prospettive di rilascio e la possibilità di revisione della sua sentenza". Non dice che Viola deve essere liberato, ma che l'Italia deve cambiare la legge sull'ergastolo ostativo in modo che la collaborazione con la giustizia del condonato non sia l'unico elemento che gli impedisce di non avere sconti di pena.Il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore, spiega all'Agi: "La legislazione europea sul tema della criminalità organizzata è molto più indietro rispetto a quella italiana che è particolarmente avanzata. Purtroppo, queste sentenze risentono di questa inadeguatezza ed è una cosa veramente avvilente. Si distruggono quelle che erano le conquiste per le quali magistrati come Giovanni Falcone e mio fratello Paolo hanno anche sacrificato la vita".Con questa decisione della Cedu "è a rischio il 41bis, un regime di carcere in cui è rigorosamente controllata ogni forma di comunicazione del detenuto. Non si può e non si deve comunicare, perché non avendo dato segni di ravvedimento, il ristretto è considerato ancora vicino all'organizzazione". A dirlo è Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia che si dichiara non in ginocchio, "ma sconfitto su un fronte importantissimo"."Queste erano le aspettative degli stragisti", così definisce all'Agi la sentenza della Grande Chambre di Strarburgo, Nino Di Matteo, pubblico ministero della Direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo.Patrizio Gonnella, presidente dell'Antigone, associazione per i diritti e garanzie nel sistema penale, esulta: "Una sentenza da tanto tempo aspettata, e importante, che sottolinea come non sia compatibile con ordinamento giudiziario avanzato la prospettiva dell'ergastolo senza prospettive di rilascio".