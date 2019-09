Tensioni La Cina: "Nessun 'Game of Thrones' con gli Stati Uniti, ma rispettino la nostra sovranità" Pechino non vuole interferenze, compresa la questione Hong Kong

La Cina non intende giocare a 'Game of Thrones' sul palcoscenico globale, ma avverte gli Stati Uniti che non ammetterà interferenze sulle questioni di sovranità, inclusa quella che riguarda Hong Kong, dove da oltre tre mesi sono in corso proteste anti-governative. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, durante una cena organizzata dallo Usa China Business Council, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, poche ore dopo l'intervento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha pronunciato duri avvertimenti a Pechino sia sulla disputa tariffaria in corso sia sulla questione di Hong Kong."La ricerca dell'egemonia non è mai stata nel Dna della Cina e la Cina non ha intenzione di giocare a Game of Thrones sul palcoscenico internazionale", ha detto Wang. "Per ora e nel futuro immediato, gli Stati Uniti sono il Paese più forte al mondo". Ritenere che la Cina possa scalzare gli Stati Uniti dal suo ruolo a livello mondiale è "un errore di calcolo strategico" da parte di Washington, e "riflette una mancanza di fiducia in se stessi", ha proseguito il capo della diplomazia cinese. Wang ha poi richiamato al rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Cina, auspicando che gli Usa rispettino la sovranità e "gli sforzi del governo di Hong Kong per fermare la violenza e ripristinare l'ordine".