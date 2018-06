Guerra commerciale La Cina risponde a Trump: dal 6 luglio 50 miliardi di dollari di dazi su prodotti Usa E' esattamente lo stesso impatto delle misure varate da Trump verso il made in Cina

Si inasprisce la guerra commerciale lanciata dal presidente degli Stati Uniti contro Pechino. La Cina imporrà una tariffa aggiuntiva del 25% su beni Usa per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Esattamente lo stesso impatto delle misure varate da Trump verso il made in CinaA farlo sapere è una nota del Ministero delle finanze di Pechino, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.Le tariffe per circa 34 miliardi su beni Usa importati scatteranno il 6 luglio e includono prodotti agricoli, automobili e pesce. Per altri beni come medicine, materiale sanitario e prodotti energetici la data in cui verranno introdotte le tariffe sarà comunicata in seguito.Lo scorso aprile l'amministrazione americana aveva diffuso una lista di 1.300 prodotti cinesi sui quali applicare dazi commerciali: ora la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sigilla quella promessa, nonostante il ribasso sui prodotti. Saranno 800 quelli a cui saranno applicati dazi per 50 miliardi di dollari. L'amministrazione Trump ha annunciato una tariffa del 25% sui miliardi di beni tecnologici provenienti dalla Cina e, non ultimo, accusato Pechino di aver rubato proprietà intellettuali negli Stati Uniti.I nuovi dazi del 25% imposti contro alcuni prodotti cinesi aiuteranno a proteggere i "segreti" degli Stati Uniti. E' quanto ha sostenuto oggi il presidente americano Donald Trump, intervistato dal programma "Fox and Friends" su Fox News. "Abbiamo una grande forza di cervelli nella Silicon Valley e la Cina, così come altri, rubano questi segreti. Ora proteggeremo questi segreti, che sono i gioielli della corona del nostro paese". Trump non ha chiarito se vi sia o meno "una guerra commerciale" con Pechino. "La guerra commerciale è stata cominciata da loro e gli Stati Uniti hanno perso", ha affermato, aggiungendo successivamente: "Non c'è una guerra commerciale".