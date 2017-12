La crisi in Asia La Corea del Nord contro le sanzioni decise dalle Nazioni Unite: "Un atto di guerra contro di noi" Questa e' la prima reazione ufficiale di Pyongyang, il giorno dopo che il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato all'unanimita' sanzioni piu' severe contro la Corea del Nord, con misure come la limitazione delle forniture di petrolio che sono vitali per lo sviluppo dei programmi missilistici e nucleare

Un'altra escalation di parole, la tensione è sempre più palpabile. La Corea del Nord ha condannato le ultime sanzioni ONU e ha affermato che costituiscono un "atto di guerra". "Rifiutiamo completamente le ultime sanzioni (...) come violente violazioni della sovranita' della nostra repubblica e come un atto di guerra che distrugge la pace e la stabilita' della penisola coreana e della regione", ha affermato il ministero degli Esteri di Pyongyang in una dichiarazione rilasciata dall'agenzia di stampa statale KCNA.Questa e' la prima reazione ufficiale di Pyongyang, il giorno dopo che il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato all'unanimita' sanzioni piu' severe contro la Corea del Nord, con misure come la limitazione delle forniture di petrolio che sono vitali per lo sviluppo dei programmi missilistici e nucleare.La risoluzione, presentata dagli Stati Uniti, ordina anche il rimpatrio dei nordcoreani che lavorano all'estero e contribuiscono al regime di Kim Jong-Un.La risoluzione approvata dal Consiglio intende limitare le consegne di greggio a 4 milioni di barili all'anno. Le importazioni di prodotti petroliferi raffinati della Corea del Nord, tra cui diesel e cherosene, saranno limitate a 500.000 barili l'anno prossimo contro 2 milioni di barili in precedenza. Tutti i paesi saranno in grado di intercettare, ispezionare, bloccare e confiscare le navi sospettate di trasportare merci illegali da o verso la Corea del Nord.Queste sanzioni sono state approvate tre settimane dopo che Pyongyang ha lanciato un nuovo test sui missili balistici intercontinentali (ICBM), che secondo la Corea del Nord ha la capacita' di colpire qualsiasi citta' degli Stati Uniti. Il test della serie Hwasong-15 ha suscitato il timore di un significativo passo avanti nel programma militare della Corea del Nord che ha accelerato da quando Kim e' salito al potere nel 2011.