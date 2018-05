La Corea del Nord smantella il sito nucleare di Punggye-ri

La Corea del Nord ha smantellato il proprio sito di test nucleari, un'iniziativa già pianificata in precedenza e ritenuta dal regime in gesto di buona volontà alla vigilia di un possibile vertice con gli Stati Uniti: lo ha reso noto l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.Pyongyang aveva annunciato la propria intenzione di smantellare "completamente" il sito di Punggye-ri, nel nordest del Paese, invitando alcuni giornalisti stranieri ad assistere alle operazioni.Sonbo stati fatti esplodere almeno tre tunnel, gli edifici per l'osservazione ed altre strutture del sito per i test nucleari di Punggye-ri, riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap i cui giornalisti, insieme ad altri reporter internazionali, tra i quali quelli della Cnn, sono stati invitati dal regime di Pyongyang ad assistere allo smantellamento del sito.I giornalisti, si legge sul sito della Cnn, hanno assistito alle esplosioni controllate da punti di osservazione allestiti a circa mezzo chilometro di distanza.Pyongyang intanto ha minacciato di far saltare il summit di Singapore del 12 giugno se gli Usa restano legati ad "atti illegali e oltraggiosi". Il viceministro degli Esteri, ha detto che il faccia a faccia dipende da "decisioni e comportamenti" Usa. Nel mirino poi il vicepresidente Mike Pence, accusato di commenti "ignoranti e stupidi" per l'accostamento tra Corea del Nord e Libia.