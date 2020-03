Coronavirus La Danimarca e la Polonia chiudono le frontiere Lo stop alle persone in Danimarca scatterà a mezzogiorno di sabato. Sarà invece consentito l'ingresso delle merci.

La Danimarca ha annunciato la chiusura delle frontiere a tutti cittadini stranieri, a causa dell'epidemia di coronavirus. La chiusura scatterà a mezzogiorno. Lo ha annunciato la premier, Mette Frederiksen. La Danimarca è stato il primo Paese europeo a prendere questa decisione radicale, seguito a ruota dalla Polonia."Tutti i turisti e gli stranieri che non possono dimostrare di avere uno scopo in Danimarca non possono entrare nel Paese. Ai danesi sarà sempre permesso di entrare in Danimarca ”, ha detto Frederiksen. Durante una conferenza stampa è stato annunciato che il trasporto di merci non sarà soggetto al controllo delle frontiere. Il blocco per le persone durerà fino al 13 aprile.Poco dopo l'annuncio danese, anche la Polonia ha deciso di chiudere le frontiere a tutti gli stranieri. Lo ha reso noto il premier polacco Mateusz Morawiecki in una conferenza stampa con il ministro della sanità Lukasz Szumowski.Emmanuel Macron ha proposto intanto all'Unione europea di esaminare l'attuazione nei prossimi giorni di misure rafforzate di controllo delle frontiere nell'area di Schengen o addirittura di chiusura per le aree a rischio. Lo ha reso noto l'Eliseo. Durante una conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il capo dello Stato francese ha proposto di controllare ulteriormente le frontiere da e verso Schengen o addirittura di vietare l'accesso per alcuni Paesi a rischio, molto contagiati o in procinto di esserlo, ha spiegato la presidenza.